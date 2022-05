HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Ankauf

Pfizer übernimmt HBM-Portfoliogesellschaft Biohaven Pharmaceuticals für USD 11.6 Milliarden



10.05.2022 / 18:25



HBM Healthcare Investments gibt heute bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Biohaven Pharmaceuticals (NYSE: BHVN) für USD 11.6 Milliarden in bar durch Pfizer (NYSE: PFE) übernommen wird. Der Übernahmepreis von USD 148.50 je Biohaven Aktie entspricht einem Aufschlag von rund 78 Prozent zum Tagesschlusskurs vom 9. Mai 2022. Die Aktionäre von Biohaven erhalten ausserdem Aktien von «New Biohaven», einem neuen börsenkotierten Unternehmen, das Biohaven's Nicht-CGRP-Pipeline-Präparate in der Entwicklungsphase behalten wird. HBM Healthcare Investments hält rund 0.45 Millionen Aktien von Biohaven im Gesamtwert von USD 67 Millionen auf Grundlage des Übernahmepreises. Nach der Übernahme von Sierra Oncology durch GlaxoSmithKline im April und von Zogenix durch UCB im Januar ist dies bereits die dritte Übernahme aus dem Portfolio der börsenkotierten Unternehmen der HBM Healthcare Investments im laufenden Kalenderjahr 2022. Kontakt

