BERLIN (dpa-AFX) - Der Verkehrspolitiker Stefan Gelbhaar soll für die Grünen in den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn einziehen. Das beschloss die Fraktion am Dienstag in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Zuvor hatten die beiden Ampel-Parteien SPD und FDP bereits eigene Kandidaten benannt. Wie Gelbhaar sind auch die SPD-Politikerin Dorothee Martin und der FDP-Abgeordnete Bernd Reuther verkehrspolitische Sprecher ihrer Fraktionen. Bei den Grünen war auch der frühere Fraktionschef Anton Hofreiter für den Posten im Gespräch./hrz/DP/zb