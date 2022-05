NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec mit Blick auf den Ausbau einer Kooperation mit dem US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Dies sei die umfangreichste Partnerschaft im Geschäft mit dem gezielten Proteinabbau (Targeted Protein Degradation), schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die erste sogenannte Meilensteinzahlung für Evotec werde es voraussichtlich im kommenden Jahr geben./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 11:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2022 / 11:51 / EDT

