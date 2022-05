Nach vier teils deutlichen Verlusttagen hat sich der DAX am Dienstag etwas erholt. Der Leitindex ging 1,15 Prozent höher bei 13.534,74 Punkten aus dem Handel, nachdem er seit dem Hoch am Donnerstag um insgesamt 6,5 Prozent abgesackt war. Der MDAX legte am Dienstag um 0,76 Prozent auf 28.026,96 Punkte zu.Zeitweise hatte es rund um den US-Handelsstart aber nach viel deutlicheren Gewinnen ausgesehen.Zum DAX-Spitzenreiter avancierte die 5,4 Prozent höhere Bayer-Aktie nach starken Quartalszahlen. Zeitweise ...

