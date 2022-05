Die Aktie von Intel führt mit einem Plus von 3,6 Prozent die Gewinnerliste des Tages im Dow vor Salesforce und Microsoft an. Intels Neuvorstelllungen auf der Hausmesse "Intel Vision" scheinen gut anzukommen. Zudem hatte der US-Chiphersteller Hoffnungen geäußert, früher als geplant mit der Produktion von Chips in Deutschland starten zu können.Intel-Managerin Ann-Marie Holmes machte am Dienstag im irischen Leixlip im Gespräch mit einer Delegation aus Sachsen-Anhalt deutlich, dass man auf einen Produktionsbeginn ...

