Netflix scheint sein preisgünstigeres, aber werbefinanziertes Angebot bis zum Ende des Jahres einführen zu wollen. Das hat das Unternehmen seinen Mitarbeitern kürzlich in einem internen Memo mitgeteilt. In einer internen Mitteilung des Netflix-Führungsteams an die Mitarbeitenden des Streamingdienstes wird die Netflix-Belegschaft darüber unterrichtet, dass der Dienst "die Einführung einer werbefinanzierten Ebene" in den letzten drei Monaten des Jahres anstrebt. Das will die New York Times von zwei Personen unter der Bedingung, deren Anonymität zu wahren, erfahren haben. Massiver Nutzerschwund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...