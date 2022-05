NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag die Gewinne aus dem frühen Handel gehalten. Am Markt war die Rede von einer Gegenbewegung auf die Entwicklung am Vortag.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,56 Prozent auf 118,86 Punkte. Zehnjährige Staatsanleihen rentierten mit 2,99 Prozent. Am Vortag war die Rendite mit 3,2 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 2018 gestiegen. Entscheidende Konjunkturdaten standen nicht auf dem Programm./bek/jha/