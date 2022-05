Neu gestartete Geschäftssparte nutzt die gemeinsame Erfahrung und technische Expertise führender Akteure der analytischen, Zelllinien- und Prozessentwicklung, um Vorlaufzeiten und Ressourcenkosten für Entwickler von Biosimilars zu verkürzen

JSR Life Sciences, LLC (JSR) hat heute den Start einer neuen Geschäftssparte bekanntgegeben: Similis Bio (Similis) wird als Partnerprogramm fungieren, über das Biopharmaunternehmen Effizienz und Kosten der Entwicklung von Biosimilars verbessern können. Similis wird sich auf Kernkompetenzen für die Entwicklung und Herstellung von Biologika stützen, um die mit der Entwicklung von Biosimilars einhergehenden Schwierigkeiten zu mindern.

Similis gibt den Entwicklern von Biosimilars Lösungen an die Hand, mit denen sie Entwicklungszeiten beschleunigen und Kosten senken können. Similis bietet Komplettpakete für Analyse- und Prozessentwicklung an und liefert Unternehmen damit Daten zur Ermittlung eines geeignetes Ziels für Biosimilars, die Beschleunigung der frühen Programmentwicklung und die Reduzierung der Analysekosten. Die Datenpakete enthalten Referenzproduktdaten, Analyseverfahren, Prozesskompetenzen und CMC-Vorlagen von einem zentralen Modell, mit dem die Partner zu geringeren Kosten als bei anderen Entwicklungsmodellen Zugang zu hochwertigeren Biosimilar-Paketen erhalten sollen.

Außerdem wird Similis Co-Entwicklungsvereinbarungen mit Partnerunternehmen eingehen, um mit der parallelen Entwicklung mehrerer Biosimilarprogramme zu beginnen. Die Partner bekommen so ein Exklusivrecht, mehrere Programme zu erwerben, unterliegen aber keiner Verpflichtung dazu. JSR hat dieses Kooperationsmodell konzipiert, um das Risiko durch Programmabbrüche zu senken und den Zeitrahmen für Marktanalysen zu verlängern.

"Dieses Modell wird strategische Veränderungen ermöglichen, die über herkömmliche Ansätze zur Medikamentenentwicklung weit hinausgehen, da Referenzproduktdaten und Expertise unter einem Dach vereinigt werden", sagte Jean-Pierre Wery, Chief Technology Officer von JSR Life Sciences. "Similis bringt die umfassende Expertise der Unternehmen der Gruppe JSR Life Sciences zusammen, um die Entwicklung vielversprechender Biosimilars auf Touren zu bringen. Durch die Verbesserung der Zeitrahmen und Entwicklungskosten für die Arzneimittelhersteller können mehr Biosimilars schneller auf den Markt gebracht werden. Das bedeutet letztlich mehr Optionen und geringere Kosten für die Patienten."

Biosimilars die generischen Formen von der FDA zugelassener Biologika werden aus lebenden Organismen gewonnen und sind daher von Natur aus komplex. Anders als kleinmolekulare Generika können Biosimilars ihre Gegenstücke mit Markennamen nicht vollständig replizieren. Daher muss eine Reihe von Analysedaten erfasst werden, um sicherzustellen, dass die Biosimilars die Biosimilarität mit den von der FDA zugelassenen Referenzprodukten, mit denen sie verglichen werden, in ausreichender Weise widerspiegeln. Dieses Verfahren erfordert kostenaufwendige, signifikante Investitionen in Expertise, modernste Technologien und umfassende Datenerhebung, einschließlich strenger klinischer Studien zur Gewährleistung der Sicherheit und Effizienz eines Biosimilars. JSR hat Similis Bio gestartet, um diese Hindernisse für einen Markteinstieg abzuschwächen und produktivere Entwicklungsprogramme zu fördern.

Über JSR Life Sciences, LLC

JSR Life Science, LLC, eine Geschäftseinheit der JSR Corporation, arbeitet als strategischer Partner und Wegbereiter für die Life-Sciences-Branche an der Veränderung der Gesundheit der Menschen. JSR Life Sciences hat seine Wurzeln in der Materialforschung und bietet spezialisierte Produkte, Materialien und Dienstleistungen für biopharmazeutische Unternehmen und die akademische Forschung an. Zusammen mit seinen Weltklasse-Partnern bietet JSR Life Sciences erstklassige integrierte Dienstleistungen an, die die Molekülauswahl risikoärmer gestalten, die Entwicklungszeiten von Biologika verkürzen, die klinischen Erfolgsraten erhöhen und neuartige in vitro-Diagnostika hervorbringen. Zu den Partnerunternehmen von JSR Life Sciences gehören Crown Bioscience, KBI Biopharma, Inc., Selexis SA und MEDICAL BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. Das Unternehmen unterhält weltweit F&E- und Anwendungslabors, Produktionsstätten und Vertriebsbüros. Weitere Informationen finden Sie unter JSRLifeSciences.com.

