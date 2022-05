Wer für die neue Woche auf eine Erholung an den Börsen gehofft hatte, hätte kaum noch mehr enttäuscht werden können. An den Börsen herrschte gestern schon fast Panik und es kam allerorten zu Verkäufen im großen Stil. Dieser Trend machte vor so ziemlich nichts und niemandem Halt.So musste auch Tesla (US88160R1014) letztlich Verluste von 7,3 Prozent hinnehmen, was den Kurs auf 767,70 Euro und die Bewertung des Unternehmens auf rund 815 Milliarden USD stürzen ließ. Fundamentale Neuigkeiten, welche einen solchen Kurssturz ...

