Die Homeiku Foundation, die die Bildungsmethode "Praise and Raise" für mehr als 500.000 Menschen in 18 Ländern auf der ganzen Welt anbietet, hat ihr Buch in Spanien veröffentlicht und damit einen Service für gegenseitiges Lob zwischen Ländern auf den Weg gebracht

Die Homeiku {Ho-May-E-ku} Foundation hat (unter dem Titel "El libro de las alabanzas") ihr erstes Buch in Spanien veröffentlicht. Die Stiftung hat die Homeiku-Methode der Förderung von Menschen durch Lob für mehr als 500.000 Menschen in 18 Ländern auf der ganzen Welt angeboten. Mit der Veröffentlichung des Buches in Spanien und dem Start ihrer Dienste im Ausland möchte die Stiftung ihren Auftrag weiter verbreiten: "in 196 Ländern mit der Homeiku-Methode das Beste aus den Menschen herauszuholen".

Homeiku ist eine Kurzform von "Lobende Bildung". Das ist eine japanische Bildungsmethode, die mittels gemeinsamer Studien von Hirnforschung und Psychologie sowie der Erfahrung im Bildungsbereich perfektioniert wurde, die Herr Hara im Laufe der Jahre gesammelt hat. Mit dieser intrinsischen Methode soll die geistige Entwicklung gefördert werden, indem jeder Mensch die geeignete Bildung erhält, um seine Fähigkeiten zu maximieren. Dafür wird die Kraft von "Lobesworten" genutzt; das Ziel ist es letztlich, sich selbst zu verwirklichen.

Mehr als 400 Unternehmen haben Homeiku in ihrer Arbeit umgesetzt, und die Anerkennung des Erfolgs von Homeiku auf der ganzen Welt führte zur Veröffentlichung des Buches in Spanien. Der Inhalt, der im Dezember 2016 in Japan veröffentlicht wurde und mit 36.000 Exemplare in 12 Auflagen ein enormer Erfolg war, wurde ins Spanische übersetzt und für die europäische Kultur lokalisiert.

Das Buch besteht aus vier Abschnitten: 1) Die erstaunliche Kraft des Lobes, 2) Lob, das andere erreicht, und Lob, bei dem dies nicht der Fall ist, 3) Die 12 Regeln für gute Komplimente und 4) Wie man mit Lob ein glückliches Leben führt. Mithilfe des Buches sollen Paare, Eltern und Kinder, Freunde und Kollegen ihre Beziehungen untereinander verbessern können. Menschen, die ermutigt werden, wachsen und schaffen in ihrem Leben einen Kreislauf des Glücks.

Über die Homeiku Foundation:

Die Homeiku Foundation wurde von Herrn Kunio Hara gegründet, der seine Praise-Methode inzwischen mehr als 400 Unternehmen weltweit nähergebracht hat. Herr Hara ist zweimal bei TEDx aufgetreten, hat 20 Bücher verfasst (übersetzt ins Englische, Spanische, Chinesische und Koreanische) und ist zudem Sonderberater des Rates für die Förderung der nationalen Bildung.

