Es ist gut, dass die diplomatischen Spannungen rund um dieses Thema beigelegt werden konnten. Und es ist wichtig, dass westliche Politiker - aus Deutschland und verbündeten Ländern - nach Kiew fahren, um der dortigen Regierung und den Ukrainern zu versichern, dass sie im Kampf gegen die russischen Invasoren nicht alleine sind. Bei dem Besuch Baerbocks am Dienstag konnten die Dinge sogar in einer ganz praktischen Frage vorangebracht werden: Die deutsche Botschaft in Kiew ist wiedereröffnet, was den Austausch zwischen beiden Regierungen erleichtern dürfte. Das könnte auch die ukrainische Botschaft in Berlin und deren Chef Andrij Melnyk entlasten. Letzterer ist in den vergangenen Wochen zwar als versierter Interessenvertreter seines Landes, aber nicht unbedingt als Brückenbauer in Erscheinung getreten. http://www.mehr.bz/khs131j



