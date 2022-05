JSSI ernennt Tim Elberfeld zum Chief Financial Officer

Ken Goodman wird als Chief Underwriting Officer die Bereiche Preisgestaltung, Asset Management und Versicherungen bei JSSI leiten

Jet Support Services, Inc. (JSSI), der führende unabhängige Anbieter von Wartungs- und Finanzdienstleistungen für den Geschäftsluftfahrtsektor, hat Tim Elberfeld zum Chief Financial Officer und Ken Goodman zum Chief Underwriting Officer ernannt. Elberfeld und Goodman werden dem CEO Neil Book direkt unterstellt sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005979/de/

Tim Elberfeld, chief financial officer of JSSI (Photo: Business Wire)

In seine neue Rolle als Chief Financial Officer und Leiter der Informationstechnologie bei JSSI bringt Elberfeld mehr als 20 Jahre Erfahrung in globalen Unternehmen und allen Bereichen des Finanz- und Rechnungswesens ein, darunter Fusionen, Übernahmen und Systemimplementierungen.

"Wir freuen uns sehr, Tim im Team willkommen zu heißen gerade jetzt, am Beginn der nächsten Etappe des Geschäftswachstums und der Transformation von JSSI. Tims Erfahrung und Führungsqualitäten sind bereits in der gesamten Organisation zu spüren", so Neil Book, Chairman und CEO bei JSSI.

Zuvor war Elberfeld 10 Jahre lang bei TransUnion tätig, einem Unternehmen für Informations-, Risiko- und Betrugspräventionslösungen, wo er unter anderem als Chief Accounting Officer und Chief Financial Officer für die Region Afrika mit Sitz in Johannesburg, Südafrika, leitende Funktionen innehatte. Seine Karriere begann Elberfeld bei PricewaterhouseCoopers (PwC), wo er über 12 Jahre lang im Kundenauftrag grenzüberschreitende Transaktionen wie die Durchführung komplexer Akquisitionen, Veräußerungen und Ausgliederungen leitete, einschließlich einer mehrjährigen Tätigkeit in Zürich, Schweiz.

"Ich freue mich auf meine Aufgaben bei JSSI einer Organisation, die sich jeden Tag dafür einsetzt, herausragende Lösungen und Supportleistungen für ihren vielfältigen Kundenstamm bereitzustellen. Ich werde eng mit meinen Kollegen bei JSSI zusammenarbeiten, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen", so Elberfeld.

Nachdem Goodman bei JSSI sechs Jahre lang als Chief Financial Officer tätig war, wird er nun als Chief Underwriting Officer die Preisgestaltung, das Asset Management und das Versicherungsgeschäft des Unternehmens leiten. Goodman bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzbereich mit und war zuvor Senior Vice President of Financial Planning and Analysis bei NetJets und Vice President of Finance for Real Estate and Stores bei Victoria's Secret.

"Ich bin Ken dankbar für die überragende Arbeit, die er in den letzten sechs Jahren als CFO geleistet hat. Ich freue mich, dass er diese neue Herausforderung annimmt und sein Branchen-Know-how nutzt, um unsere Underwriting-Organisation auf eine neue Ebene zu führen. Er bringt einen Sinn für Fokus, Präzision und Klarheit in den wichtigen Preisfindungsprozess ein und wird so unseren Service und die Geschäftsvorteile verbessern, die wir unseren Kunden auf Stundenbasis liefern", fügt Book an.

ENDE

Über Jet Support Services, Inc.

Seit mehr als 30 Jahren ist Jet Support Services, Inc. (JSSI) der führende unabhängige Anbieter von Wartungsdiensten und Finanzdienstleistungen für den Geschäftsluftverkehrssektor. JSSI wartet mehr als 2.000 Flugzeuge rund um den Globus und betreut seine Kunden über eine Infrastruktur mit zertifizierten technischen Beratern. JSSI nutzt sein technisches Know-how, seine Erfahrung, seine Kaufkraft und seine Daten, um in jeder Phase des Lebenszyklus eines Flugzeugs Supportleistungen anbieten zu können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005979/de/

Contacts:

Heather Mullon/Jane Lindsay

+44 (0) 1483 447380

JSSI@8020comms.com