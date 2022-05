Der Aufbau stabiler Lieferketten durch digitale Transformation ist zentrales Thema der Technologiekonferenz

E2open Parent Holdings, Inc. (NYSE: ETWO), ein führender netzwerkbasierter Anbieter einer Cloud-basierten, geschäftskritischen End-to-End-Plattform für das Lieferketten-Management, eröffnet heute seine Kundenkonferenz, CONNECT 2022: The Europe Exchange, in Rotterdam, Niederlande. Die ausverkaufte Veranstaltung vereint Hunderte von Fachleuten aus den Bereichen Logistik, globaler Handel und Gewerbe aus den weltweit führenden Organisationen, um Lösungen für die komplexen Lieferketten von heute zu erkunden.

"Wir freuen uns, dass wir unsere Kunden in Rotterdam zu einer zweiten ausverkauften Konferenz mit der E2open-Community begrüßen dürfen", sagte Michael Farlekas, Chief Executive Officer von E2open. "Diese Veranstaltung bietet, wie der Name schon sagt, die Gelegenheit, neue Methoden, um widerstandsfähige Lieferketten durch digitale Transformation aufzubauen, kennenzulernen und zu teilen. Unsere Kunden sind die weltweit besten Unternehmen, und zusammen mit der innovativen Plattform von E2open können wir den Wandel hin zu einer stärker vernetzten Wirtschaft vorantreiben."

Mit über 25 Bildungsveranstaltungen bietet die CONNECT 2022: The Europe Exchange bietet interaktive Breakouts, die den Machern, Verkäufern und allen, die etwas bewegen, helfen sollen, einen größeren Mehrwert in der Lieferkette zu erzielen und Geschäftsprozesse zu optimieren, die die leistungsstarke Vernetzung einer einzigen Plattform demonstrieren. Die Teilnehmer werden von Vordenkern, anderen Kunden und inspirierenden Rednern wie Jo Malone CBE, Founder und Creative Director von Jo Loves, hören. Ihre Sitzung "Creating a Fragrance from the Ground Up" ("Einen Duft von Grund auf erschaffen") wird die Bedeutung von Leidenschaft, Belastbarkeit und Kreativität bei der Überwindung von Widrigkeiten und dem Erreichen von Erfolg hervorheben.

Die Teilnehmer werden die neuesten Trends, Innovationen und bewährten Vorgehensweisen zur Maximierung der Funktionalität in der Lieferkettentechnologie über mehrere Pfade hinweg erkunden. Es gibt praktische Demos und Breakout-Sitzungen mit folgenden Inhalten:

Von Kunden geführte Fallstudien

Kollaborative Fertigung und Liefermanagement

Bedarfsermittlung und Unternehmensplanung

End-to-End-Plattform

Weltweites Handelsmanagement

Transport-Management

Weitere Informationen finden Sie unter https://europeconnect.e2open.com/en.

Über E2open

Bei E2open kreieren wir eine besser vernetzte, intelligentere Lieferkette. Das beginnt damit, dass wir Nachfrage, Angebot und Lieferbeschränkungen in Echtzeit erkennen und darauf reagieren. Durch die Zusammenführung von Daten der Kunden, Vertriebskanäle, Lieferanten, Auftragshersteller und Logistikpartner ermöglicht unsere kollaborative und agile Supply-Chain-Plattform den Unternehmen die Nutzung von Echtzeitdaten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, um intelligentere Entscheidungen zu treffen. All diese komplexen Informationen werden in einer einzigen Ansicht bereitgestellt, die Ihre Nachfrage-, Liefer- und Logistik- und globale Handels-Ökosysteme umfasst. E2open ändert alles. Nachfrage. Angebot. Delivered. Besuchen Sie www.e2open.com.

E2open und das E2open-Logo sind eingetragene Markenzeichen von E2open, LLC. Nachfrage. Angebot. Delivered. ist ein Markenzeichen von E2open, LLC. Alle anderen Markenzeichen, eingetragenen Warenzeichen und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005461/de/

Contacts:

Medienkontakt:

5W PR für E2open

e2open@5wpr.com

+1 718-757-6144

Unternehmenskontakt:

Kristin Seigworth

VP Kommunikation, E2open

kristin.seigworth@e2open.com

Kontakt für Investoren:

Adam Rogers

AVP Investor Relations, E2open

adam.rogers@e2open.com

+1 515-556-1162