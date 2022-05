Der Einstieg des Unternehmens in eine neue Talentregion gehört zur weiteren globalen Expansionsstrategie

SoftServe, ein führender Anbieter im Bereich der digitalen Kompetenz und Unternehmensberatung, hat im Rahmen seiner Strategie, seine globale Lieferkapazitäten auszuweiten, Niederlassungen in Bukarest, Rumänien, eröffnet. Nach der jüngsten Eröffnung von Auslieferungszentren in Lateinamerika verfügt SoftServe nun weltweit über 31 Auslieferungszentren in wichtigen IT-Bereichen. Die neue Niederlassung wird Kunden wichtige Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die von Produkten, Anwendungen und Systemtechnik bis hin zu Cloud-Migration und -Entwicklung reichen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220510006072/de/

SoftServe Opens Delivery Center in Bucharest, Romania (Graphic: Business Wire)

SoftServe, das international mehr als 13.000 Mitarbeiter beschäftigt, ist bereits seit 2014 in Osteuropa tätig. Statistisch gesehen zählt der rumänische IT-Markt mit mehr als 115.000 IT-Fachkräften derzeit zu den am schnellsten wachsenden in der Region und ist somit ein strategischer nächster Schritt für die weitere Expansion des Unternehmens.

"Dies war seit über einem halben Jahr ein wichtiges Projekt, und wir freuen uns, dieses neue Büro in Rumänien zu eröffnen, einem der Top-Länder für Software-Engineering", sagte Volodymyr Semenyshyn, President, EMEA. "Wir investieren gezielt in unsere lokale Gemeinschaft, und wir freuen uns darauf, neue Synergien mit der rumänischen IT-Industrie zu bilden."

Rumänien ist ein Knotenpunkt für Technologie-Investitionen und Outsourcing, verfügt über hochqualifizierte und vielfältige Arbeitskräfte und zeichnet sich durch wettbewerbsfähige Preise und ein anregendes Geschäftsumfeld für neue und erfahrene Talente aus.

"Der rumänische IT-Sektor verzeichnete in den letzten zehn Jahren ein beträchtliches und nachhaltiges Wachstum, und für uns war es ein logischer nächster Schritt, unseren Kunden weiterhin erstklassigen Service zu bieten. Durch unser neues Büro können wir die berufliche Entwicklung unserer Teammitglieder weiter unterstützen und gemeinsam einen größeren Beitrag zum Erfolg unserer Kunden leisten", so Dan Adrian Paraschiv, Country Manager von SoftServe Rumänien. "Wir freuen uns darauf, in diesem Büro eine integrative und solide Entwicklungskultur aufzubauen."

Das Unternehmen wird den neuen Mitgliedern in Rumänien seine besten Vorgehensweisen nahebringen, ihnen attraktive Vorteile bieten und ihnen mit der SoftServe University wettbewerbsfähige Lernlösungen zur Förderung ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zur Verfügung stellen. Das Unternehmen wird seine Mitarbeiter außerdem in Aktivitäten im Bereich der sozialen Verantwortung einsetzen, darunter Open Eyes-Wohltätigkeitsorganisationen und Open/Tech-Pro-Bono-Technologieinitiativen.

Informieren Sie sich bitte hier über Stellenangebote in Bukarest.

Über SoftServe

SoftServe beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 41 Zentren, Niederlassungen und Kundenstandorten auf der ganzen Welt und verfügt über eine bewährte Erfolgsbilanz in den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, High-Tech (ISVs) sowie in den Branchen Energie, Öl und Gas. Das Unternehmen bietet umfassendes Know-how in den Bereichen Software Engineering, Cloud und DevOps, Big Data und Analytik, KI und maschinelles Lernen, Internet der Dinge, Experience Design, Cybersicherheit, Erfahrungsplattformen, erweiterte Realität (Extended Reality, XR), Robotik und Innovationsplattformen.

SoftServe liefert offene Innovationen, von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis zur Entwicklung und Implementierung von transformativen Produkten und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basieren auf einem einfühlsamen, auf den Menschen fokussierten Erfahrungsdesign, das Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir befähigen Unternehmen und Softwarefirmen, sich (neu) zu definieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu behaupten. Egal, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden.

Besuchen Sie unsere Website, unseren Blog oder unsere Seiten auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220510006072/de/

Contacts:

Medienkontakt Soft Serve

Andrew Kavka

Leitender Analyst und PR-Spezialist

akavk@softserveinc.com