Wuhan, China (ots/PRNewswire) -Kitalpha, der hellste Stern im Sternbild Equuleus, leuchtet 52,5 Mal heller als die Sonne und erstrahlt in einem blendenden Licht, genau wie das neue TK Gen2 Kitalpha Wärmebildmonokular von Guide Sensmart. Dieser Neuzugang verfügt über verbesserte und neue Funktionen wie Nachtsicht, Laseranzeige und Außenbeleuchtung, die es dem Benutzer ermöglichen, die Welt in der Dunkelheit zu erkunden.Ausgestattet mit dem neuen, von Guide entwickelten Infrarot-Detektor und der patentierten Bildverarbeitungstechnologie liefert die neue TK scharfe Bilder und verfügt über leistungsstarke Funktionen wie Bild- und Videoaufzeichnung, stufenlosen Zoom, Näherungsfunktion und PIP. Die personalisierte Bildbetrachtung wird in verschiedenen Szenenmodi unterstützt.Dieses Guide-Wärmemonokular hat seinen ersten Auftritt auf der HuntEx2022 vom 22. bis 24. April in Johannesburg, Südafrika. Unerwarteterweise ließ der Stromausfall die Besucher am letzten Tag in der Halle im Dunkeln stehen, was die Besucher am Stand von Guide Sensmart nicht verärgerte. Die Besucher nahmen diese Wärmebildkamera für die Nachtsicht mit. Das durchdachte ergonomische Design ermöglicht eine bequeme Einhandbedienung und Tragbarkeit, und das Design der Differenzialtasten ermöglicht die Bedienung in völliger Dunkelheit. Die Besucher sind begeistert von der erstaunlichen Bildqualität und können die Finger nicht davonlassen. Mit einer Reichweite von bis zu 3 km ist eine sichere Fernsicht gewährleistet, die auch für die Tierbeobachtung genutzt werden kann.Da es sich bei der Wärmebildkamera um ein passives, berührungsloses Erkennungsinstrument für Ziele handelt, ist sie verborgen und kann nicht leicht entdeckt werden, was die Beobachtung schneller Tiere an einem sicheren Ort erleichtert. Drei Szenenmodi heben Tiere hervor, und das LCOS-Okular verhindert Kondensation oder Beschlagen und hilft dem Benutzer, eine klare Sicht zu behalten.Außer dem TK Gen2 wird Guide Sensmart seine neuesten Produkte und Lösungen auf der MILIPOL QATAR vom 24. bis 26. Mai 2022 im Doha Exhibition & Convention Center vorstellen.Am Stand C070 zeigt Guide Sensmart innovative Wärmebildkameras für die Bereiche Erdöl und Metallurgie, Maschinenbau und Elektrotechnik sowie Strafverfolgung. Produkt- und Anwendungsspezialisten werden zur Verfügung stehen, um die spezifischen Anforderungen der Nutzer zu besprechen.Besuchen Sie den Stand von Guide Sensmart und entdecken Sie alle Angebote des Unternehmens.Informationen zu Guide SensmartGuide Sensmart ist die Tochtergesellschaft von Guide Infrared (SZ.002414), dem weltweit führenden Hersteller von Infrarot-Wärmebildsystemen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Infrarotindustrie und Massenproduktionskapazität. https://www.guideir.com/.liyy07271@guideir.com+86 13207192755Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814251/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814252/2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814253/3.jpg