DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. Mai

=== 06:55 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Langen *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:30 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q, Essen *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz), Landsberg *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1Q, Kassel 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q, Niestetal 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 Online-HV), Mannheim 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q (11:00 virtuell PK), Garching 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1Q, Jandelsbrunn *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 2Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Duisburg/Essen 07:05 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Nürnberg *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 1Q (08:30 Telefon-PK; 10:00 Analystenkonferenz), München 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Jena *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q, Zaandam 07:50 DE/Home24 SE, Ergebnis 1Q, Berlin 07:55 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 1Q, Puchheim *** 08:00 EU/EZB-Direktor Elderson, Gespräch mit IIF-Chefin Gibbs bei IIF-Konferenz, Brüssel *** 08:00 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Investor-Telefonkonferenz), Hannover *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1H (08:15 Telefonkonferenz für Agenturen; 09:00 Presse-Telefonkonferenz), Hannover 08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1Q, München 08:00 DE/Hawesko Holding AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q, Bremen 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q, Cuxhaven *** 08:00 DE/Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+7,4% gg Vj vorläufig: +0,8% gg Vm/+7,4% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vm/+7,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+7,8% gg Vj vorläufig: +0,7% gg Vm/+7,8% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vm/+7,6% gg Vj 08:00 DE/Insolvenzen Februar 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis, Hamamatsu 08:05 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q, Berlin 08:10 DE/Leifheit AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Nassau *** 09:15 DE/Bundesbank-Präsident Nagel, Rede bei DZ Bank Capital Markets Conference 2022 *** 10:00 DE/Commerzbank AG, Online-HV *** 10:00 DE/BMW AG, Online-HV 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, Online-HV 10:00 DE/Kion Group AG, Online-HV 10:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK (digital) zur Kapitalmarktprognose *** 10:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich des 30. Jahrestags der Banka Slovenije, Ljubljana *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Puma SE, Online-HV 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) 12:30 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, japanische Digitalministerin Makishima, Pk nach G7- Digitalministertreffen, Düsseldorf 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 14:20 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Österreichischen Vereinigung für Finanzmarktanalyse und Asset Management (ÖVFA), Vienna *** 14:30 US/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+8,1% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+8,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,5% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen April 15:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Gespräch mit argentinischem Präsidenten Fernandez, Berlin 15:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, Northvolt-CEO Carlsson, Pk zur Übergabe des Förderbescheids an Northvolt, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:30 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 1Q (18:30 Analysten-Telefonkonferenz), Heidelberg 17:40 DE/Patrizia AG, Ergebnis 1Q, Augsburg 18:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim World Affairs Affairs Council of Jacksonville *** 18:30 DE/Metro AG, ausführliches Ergebnis 1H, Düsseldorf *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank *** - DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2022 00:02 ET (04:02 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.