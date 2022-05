Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Swiss Life steigert im ersten Quartal 2022 die Fee-Erträge um 14%



11.05.2022 / 07:00 CET/CEST

Zürich, 11. Mai 2022

Swiss Life ist gut in das Geschäftsjahr 2022 gestartet:

Fee-Erträge: CHF 579 Millionen (plus 14% in lokaler Währung)

Prämieneinnahmen: CHF 6,9 Milliarden (plus 3% in lokaler Währung)

Direkte Anlageerträge: CHF 0,97 Milliarden (Vorjahr: CHF 0,95 Milliarden); nicht annualisierte direkte Anlagerendite: 0,6% (Vorjahr: 0,6%); nicht annualisierte Nettoanlagerendite: 0,9% (Vorjahr: 0,7%)

Nettoneugeldzuflüsse von Swiss Life Asset Managers im TPAM-Geschäft: CHF 1,2 Milliarden; verwaltete Vermögen im TPAM-Geschäft per Ende März 2022: CHF 102,3 Milliarden - stabil gegenüber Jahresende 2021

SST-Quote per 1. Januar 2022: 223% (1.1.2021: 197%)

«Wir konnten sowohl die Fee-Erträge als auch die Prämieneinnahmen in allen Divisionen steigern», sagt Patrick Frost, Group CEO von Swiss Life. «Ich freue mich über den guten Start in unser neues Unternehmensprogramm "Swiss Life 2024", mit dem wir unsere erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen wollen.»

Gesteigerte Fee-Erträge und Prämieneinnahmen in allen Divisionen

Die Swiss Life-Gruppe konnte das Fee-Geschäft im ersten Quartal 2022 weiter ausbauen und erzielte insgesamt Fee-Erträge von CHF 579 Millionen (Vorjahr: CHF 527 Millionen). Das Wachstum von 14% in lokaler Währung ist auf Swiss Life Asset Managers (+20%), auf eigene und fremde Produkte und Dienstleistungen (+12%) und auf die eigenen Beraterkanäle (+2%) zurückzuführen. Die Gruppe erzielte in den ersten drei Monaten Prämieneinnahmen von CHF 6,86 Milliarden (Vorjahr: CHF 6,80 Milliarden), ein Anstieg von 3% in lokaler Währung.

Im Heimmarkt Schweiz erzielte Swiss Life Prämieneinnahmen von CHF 4,3 Milliarden, was einem Wachstum von 1% entspricht. Die im teilautonomen Geschäft verwalteten Vermögen konnten per Ende März 2022 auf CHF 6,3 Milliarden gesteigert werden (Jahresende 2021: CHF 5,6 Milliarden); dieses Geschäft wird grösstenteils nicht in den Prämieneinnahmen ausgewiesen. Im Fee-Geschäft erwirtschaftete die Division Schweiz Erträge von CHF 83 Millionen (Vorjahr: CHF 82 Millionen). Swiss Life in Frankreich verzeichnete Prämieneinnahmen von CHF 1,9 Milliarden, ein Wachstum von 8% in lokaler Währung. Im Lebengeschäft stiegen die Prämieneinnahmen um 9% und der Anteil anteilgebundener Lösungen lag bei 61% (Vorjahr: 57%). Die Fee-Erträge stiegen in lokaler Währung um 25% auf CHF 111 Millionen. In Deutschland erhöhten sich die Prämieneinnahmen in lokaler Währung um 5% auf CHF 390 Millionen. Die Fee-Erträge konnten trotz dem ausserordentlich starken Vorjahr in lokaler Währung um 3% auf CHF 160 Millionen gesteigert werden; die Beraterbasis konnte weiter ausgebaut werden. Die Markteinheit International verzeichnete Prämieneinnahmen von CHF 272 Millionen und lag damit in lokaler Währung 2% über dem Vorjahr. Die Erträge im Fee-Geschäft konnten in lokaler Währung um 12% auf CHF 87 Millionen gesteigert werden.

Swiss Life Asset Managers erzielte in den ersten drei Monaten 2022 im TPAM-Geschäft Nettoneugeldzuflüsse von CHF 1,2 Milliarden (Vorjahr: CHF 2,9 Milliarden). Die verwalteten Vermögen lagen per Ende März 2022 bei CHF 102,3 Milliarden (Jahresende 2021: CHF 102,8 Milliarden). Insgesamt erwirtschaftete Swiss Life Asset Managers in den ersten drei Monaten 2022 Fee-Erträge von CHF 241 Millionen. Das Wachstum von 20% in lokaler Währung wurde auch durch eine Akquisition im vergangenen Jahr unterstützt. Das TPAM-Geschäft leistete einen Beitrag von CHF 149 Millionen (+33% in lokaler Währung).

Stabile direkte Anlageerträge und Solvenz

Swiss Life erzielte im ersten Quartal 2022 direkte Anlageerträge in der Höhe von CHF 0,97 Milliarden (Vorjahr: CHF 0,95 Milliarden). Die nicht annualisierte direkte Anlagerendite lag im ersten Quartal 2022 bei 0,6% (Vorjahr: 0,6%), die nicht annualisierte Nettoanlagerendite kam auf 0,9% zu stehen (Vorjahr: 0,7%). Wie bereits im Rahmen der Publikation des Berichts über die Finanzlage kommuniziert, wies die Swiss Life-Gruppe per 1. Januar 2022 eine SST-Quote von 223% aus (1.1.2021: 197%). Aktuell geht Swiss Life von einer SST-Quote auf dem Niveau vom Jahresanfang aus. Damit liegt die Solvenzquote oberhalb der strategischen Ambition von 140 bis 190%.

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren

Heute um 9 Uhr (MEZ) findet für Finanzanalysten und Investoren eine Telefonkonferenz mit Matthias Aellig, Group CFO, in englischer Sprache statt. Zudem steht auf der Webseite ein Audio Webcast zur Verfügung. Sämtliche Unterlagen zum Abschluss finden Sie online unter www.swisslife.com.

Einwahlnummer Europa: +41 (0) 58 310 50 00

Einwahlnummer UK: +44 (0) 207 107 06 13

Einwahlnummer USA: +1 (1) 631 570 56 13

Kennzahlen per 31.03.2022

Mio. CHF

Basis IFRS, ungeprüft Q1 2022 Q1 2021 Veränderung

(CHF) Veränderung

(in lokaler Währung) Schweiz Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen 4 324 4 302 +1% +1% Fee-Erträge 83 82 0% 0% Frankreich Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen 1 879 1 835 +2% +8% Fee-Erträge 111 93 +19% +25% Deutschland Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen 390 390 0% +5% Fee-Erträge 160 164 -2% +3% International Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen 272 278 -2% +2% Fee-Erträge 87 79 +9% +12% Asset Managers Fee-Erträge 241 205 +18% +20% Nettoneugelder TPAM 1 233 2 918 -58% -56% Verwaltete Vermögen TPAM 102 270 102 8412 -1% 0% Total1 Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen 6 858 6 799 +1% +3% Fee-Erträge 579 527 +10% +14%

1 Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen: Total einschliesslich Intersegment-Eliminationen von CHF -6 Mio. im Q1 2022 und CHF -6 Mio. im Q1 2021; Fee-Erträge: Total einschliesslich Segment Other und Intersegment-Eliminationen von CHF -102 Mio. im Q1 2022 und CHF -97 Mio. im Q1 2021

2 Per 31.12.2021

Swiss Life

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.



Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus, Fincentrum und Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.



Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 10 000 Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit über 17 000 Beraterinnen und Beratern.



