STEMMER IMAGING trotzt globalen Lieferengpässen im ersten Quartal erneut mit Rekordzahlen - Anhebung der Mittelfristguidance auf eine EBITDA-Zielmarge von 13-16 %



Puchheim, 11. Mai 2022



STEMMER IMAGING trotzt globalen Lieferengpässen im ersten Quartal erneut mit Rekordzahlen - Anhebung der Mittelfristguidance auf eine EBITDA-Zielmarge von 13-16 % Auftragseingang mit EUR 43,4 Mio. 21,9 % über dem Vorjahresquartal (Q1 2021: EUR 35,6 Mio.)

Umsatzsteigerung um 14,9 % auf Rekordumsatz von EUR 35,9 Mio. (Q1 2021: EUR 31,2 Mio.)

Deutlicher EBITDA-Anstieg um 47,5 % auf Rekordergebnis von EUR 5,5 Mio. (Q1 2021: EUR 3,7 Mio.) und Rekord-Umsatzrendite (ROS) von 15,2 %

Operativer Cashflow verdoppelt auf EUR 1,8 Mio. (Q1 2021: EUR 0,9 Mio.), trotz Zunahme des Working Capitals

Ausblick: Bestätigung der Gesamtjahresprognose 2022 und Anhebung der Mittelfristguidance auf eine EBITDA-Zielmarge von 13-16 % Puchheim, 11. Mai 2022 - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Quartal 2022 und hebt ihre Mittelfristguidance bei der EBITDA-Bandbreite an. Kennzahlen

(in Mio. EUR) 01.01.-31.03.2022

(Q1 2022) 01.01.-31.03.2021

(Q1 2021) Auftragseingang 43,4 35,6 Umsatz* 35,9 31,2 EBITDA 5,5 3,7 EBIT 4,5 2,7 EBT 4,5 2,7 *Vorjahreswert angepasst aufgrund umgesetzter neuer Bewertungsmethode beim Handel mit Standardsoftwarelizenzen STEMMER IMAGING ist stark in das Geschäftsjahr 2022 gestartet und konnte im ersten Quartal seine erfolgreiche Performance aus den vergangenen Quartalen weiter fortsetzen. Der Auftragseingang verzeichnete gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg um 21,9 % auf EUR 43,4 Mio. Dabei ist der überwiegende Teil eines im ersten Quartal erhaltenen Großauftrags im Gesamtvolumen von über EUR 12,0 Mio. in diesem Auftragseingangswert noch nicht erfasst und wird gemäß der praktizierten Buchungsmethode sukzessive in den folgenden Monaten gebucht. Die gute Auftragslage führte zu einem Anstieg des Auftragsbestands zum 31. März 2022 auf EUR 74,0 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 56,2 Mio.). Gleichzeitig konnte die Gesellschaft mit einer erneut starken Book-to-Bill-Ratio von 1,2 trotz der anhaltenden globalen Lieferengpässe Rekordumsätze verbuchen. STEMMER IMAGING erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen Umsatz von EUR 35,9 Mio. (Q1 2021: EUR 31,2 Mio.) und erreichte damit den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte. Im Vergleich zum ersten Quartal 2021 entspricht dies einem Anstieg um 14,9 %. STEMMER IMAGING konnte sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz Zuwächse vorlegen, die über den vom Branchenverband gemeldeten Zahlen liegen. Die aktuellen Marktzahlen des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) weisen für die industrielle Bildverarbeitung in den ersten drei Monaten beim Auftragseingang einen Zuwachs von 19 % und ein Marktwachstum von 6 % aus. Positiv ist hervorzuheben, dass nahezu alle Gesellschaften der STEMMER IMAGING im ersten Quartal Umsätze über dem Niveau des Vorjahreszeitraums verzeichneten. Insbesondere Deutschland und Frankreich konnten überdurchschnittliche Zuwächse aufweisen. Durch eine Verzögerung für einen Serienanlauf im Bereich Sports & Entertainment verschieben sich Umsätze in Höhe von EUR 2,3 Mio. in die Folgequartale des Geschäftsjahres 2022 und führten zu einem rückläufigen Umsatz in Schweden. Dieser Effekt konnte insbesondere durch ein starkes Wachstum in den Industriebereichen im ersten Quartal überkompensiert werden. Hierbei verzeichneten erneut Automatisierungsanwendungen für strategische Fokusmärkte im Bereich E-Mobility mit Batterie- sowie Sortierungs-Anwendungen eine erfreuliche Umsatzentwicklung. Im Bereich Artificial Vision erzielte insbesondere der Bereich Medical deutliche Umsatzzuwächse. Die schwierige Liefersituation stellt weiterhin eine Herausforderung dar. Durch die Fortführung von Maßnahmen in der Beschaffung und Lagerhaltung konnten negative Effekte jedoch vergleichsweise gut aufgefangen werden. Als besonders robust erweist sich die Bruttomargenentwicklung vor dem Hintergund der gestiegenen Materialkosten. So konnte STEMMER IMAGING durch entsprechende rechtzeitige Maßnahmen einen negativen Margeneffekt abfedern und weist für das erste Quartal 2022 eine Bruttomarge von 38,5 % aus (Q1 2021: 39,8 %). Einen positiven Beitrag leistete erneut das höhermargige Lösungsgeschäft. Das sonstige Kostenniveau lag maßgeblich bedingt durch ein erhöhtes Aktivitätsniveau des Unternehmens um EUR 0,6 Mio. oberhalb des Vorjahreszeitraums. Für den Vergleich wurden die im ersten Quartal 2021 ausgewiesenen einmaligen Sonderaufwendungen i. H. v. EUR 1,0 Mio. bereinigt. Deutlicher EBITDA-Anstieg

Das EBITDA konnte im ersten Quartal 2022 um 47,5 % auf den Rekordwert von EUR 5,5 Mio. gesteigert werden (Q1 2021: EUR 3,7 Mio.). Die Umsatzrendite (ROS) lag im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei 15,2 % im Vergleich zu 11,9 % im Vorjahresquartal und damit erneut deutlich über dem Zielkorridor der Mittelfristguidance. Der operative Cashflow erhöhte sich in den ersten drei Monaten 2022 trotz eines Anstiegs des Working Capitals aufgrund des starken Wachstums auf EUR 1,8 Mio. (Q1 2021: EUR 0,9 Mio.). Dividendenvorschlag

Angesichts der erfolgreichen Geschäftentwicklung und der über alle Quartale des vergangenen Geschäftsjahres verbesserten Ertragslage sowie dem weiterhin positiven Gesamtausblick wird die Gesellschaft der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Mai 2022 für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von EUR 0,75 je Aktie vorschlagen (Vorjahr: EUR 0,50 je Aktie). Ausblick

STEMMER IMAGING bestätigt auf Grundlage der aktuellen Zahlen sowie der Einschätzungen für den weiteren Jahresverlauf die Gesamtjahresprognose mit einem Umsatz von EUR 143-156 Mio. und einem EBITDA von EUR 19-24 Mio. Die Mittelfristguidance bestätigt das Unternehmen bei einem geplanten Umsatz von EUR 200 Mio. bis 2024 und hebt die EBITDA-Margenbandbreite aufgrund der kontinuierlichen Margenverbesserung über die vergangenen Quartale von bisher 12-14 % auf 13-16 % über den Mittelfristzeitraum an. Arne Dehn, CEO STEMMER IMAGING AG:

"Der Trend nach Bildverarbeitungslösungen setzt sich auch in 2022 fort und wir können erneut deutlich von der Marktdynamik profitieren. Auf Basis der Visibilität aus dem ersten Quartal 2022 bestätigen wir unsere Jahresprognose, zweistellig zu wachsen und unser Ergebnis deutlich zu steigern. Mit unseren kontinuierlich gezeigten Ergebnisverbesserungen sehen wir, dass unsere Maßnahmen und die weitere Fokussierung auf den Ausbau des Solution und Distribution Business zunehmend greifen und heben daher unsere Mittelfristguidance auf eine EBITDA-Zielmarge im Korridor von 13-16 % über den Mittelfristzeitraum an." Die Quartalsmitteilung der STEMMER IMAGING AG zum 31. März 2022 steht unter www.stemmer-imaging.com im Bereich Investoren als Download zur Verfügung.

Über STEMMER IMAGING:

Stemmer Imaging ist der international führende Partner für Bildverarbeitungstechnologie.

Für industrielle und nicht-industrielle Anwendungen vereint unser Angebot ein umfangreiches Handelssortiment mit hoher Expertise und wertsteigernden Services. Zusätzlich entwickeln wir Subsysteme für bestimmte Aufgabenstellungen.

Seit über 35 Jahren unterstützen wir unsere Kunden in Europa und Lateinamerika, eine führende Rolle in ihren Märkten einzunehmen.

Kontakt: STEMMER IMAGING AG

Arne Dehn

Vorstandsvorsitzender

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Tel.: +49 89 80902-196

ir@stemmer-imaging.com

www.stemmer-imaging.com

