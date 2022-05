Frankfurt (ots/PRNewswire) -PDI stellt Innovationen für Kraftstoffeinzelhändler auf der Messe in Deutschland vor: vom 17.-19. Mai am Stand #5B30PDI (pdisoftware.com), ein weltweiter Anbieter von führender Unternehmensmanagement-Software für den Lebensmitteleinzelhandel und den Mineralölgroßhandel, gibt bekannt, dass das Unternehmen dieses Jahr als Partner der UNITI expo 2022 fungieren wird. Als einer der 16 erwählten Kooperationspartner wird PDI vom 17. bis 19. Mai 2022 auf dem Gelände der Messe Stuttgart am Stand #5B30 seine Lösungen vorstellen und sein Fachwissen mit den Besuchern teilen.Am Stand stehen während der gesamten Messe Experten von PDI zur Verfügung und sprechen die wichtigsten Herausforderungen der Branche an und empfehlen strategische Technologielösungen. Messebesucher können sich kostenlos online für die UNITI expo anmelden. Darüber hinaus empfiehlt PDI den Messebesuchern, unter pdisoftware.com/consultation/uniti-expo-2022 bereits im Vorfeld einen Termin mit PDI zu vereinbaren."Unsere Branche hat sich in den vier Jahren, seit wir zuletzt bei der UNITI vertreten waren, stark verändert und wird sich auch künftig weiterentwickeln. Wir von PDI möchten unsere Kunden und Kollegen in diesen Zeiten des Wandels zur Seite stehen und ihnen helfen, ihre Effizienz, Rentabilität und ihre Sicherheit zu erhöhen", sagt Dawn Desai, Senior Vice President & General Manager, International bei PDI.Desai wird auf der Messe während einer Sitzung des Internationalen Forums am 17. Mai von 13:30 bis 14:00 Uhr als Hauptrednerin auftreten. Unter dem Titel "Mapping the Modern Fuel Retailer's Technology Ecosystem" wird bei der Sitzung von PDI thematisiert, wie Kraftstoffhändler heute Wachstum und Diversifizierung in allen Profitcentern fördern können, um eine zukunftssichere Blaupause für den Erfolg zu schaffen.Die auf der UNITI vorgestellten Lösungen von PDI erstrecken sich über die gesamte Produktpalette. Jeweils einem von drei Segmenten angehörig, vereinfachen sie komplexe Abläufe und vereinheitlichen Systeme und Daten sowohl im Shop als auch auf dem Tankstellengelände. Die Produktpalette umfasst:- Unternehmensproduktivität: Vernetzung der Kunden entlang der gesamten Mineralölversorgungskette, vom Terminal bis zum Verbraucher, mit Lösungen für Point of Sale (POS), Back Office, Kraftstoffpreisgestaltung und Logistik.- Kundenbindung: Beeinflussung des Verbraucherverhaltens durch umsetzbare Erkenntnisse, die mit Loyalitätsangeboten mehr Wachstum und Rentabilität freisetzen.- Cybersicherheit: Unterstützung der Kunden bei der Vernetzung und Absicherung ihres Geschäfts mit Endpoint Protection und Managed Security Services.Diese Lösungen spiegeln die wachsenden Investitionen wider, die PDI in Europa, dem Nahen Osten und Afrika tätigt. Zu diesen Investitionen gehören die strategischen Übernahmen von Azpiral, GreenPrint, Orbis Tech und Universe Group, die alle innerhalb der letzten 12 Monate angekündigt wurden. PDI hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und kombiniert seine globale Erfahrung mit einer lokalen Präsenz in Deutschland, Großbritannien, Irland und der Slowakei.Informationen zu PDI Professional Datasolutions, Inc. (PDI) hilft Unternehmen und Marken, ihre Umsätze zu steigern, effizienter und sicherer zu arbeiten und wichtige Entscheidungen zu verbessern. PDI ist stolz darauf, seit 1983 dem Lebensmitteleinzelhandel und dem Mineralölgroßhandel zu dienen. Mehr als 1.500 Unternehmen, die mehr als 200.000 Standorte weltweit repräsentieren, zählen auf die Lösungen und das Know-how von PDI. Weitere Informationen über PDI finden Sie unter: pdisoftware.com.Für darüber hinausgehende Informationen wenden Sie sich bitte an:Kelly O'Brien, kelly.obrien@pdisoftware.com Dimitra Farou, dfarou@pdisoftware.com (Vor Ort bei UNITI und im PDI-Büro in Deutschland)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1517102/PDI_color_Logo.jpgOriginal-Content von: Professional Datasolutions, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156032/5218825