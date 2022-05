Der segmentbereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) kletterte um 9,6 Prozent auf 278,2 Millionen Franken.Zürich - Sunrise UPC ist zum Jahresstart weitergewachsen und hat operativ kräftig mehr verdient. Der Umsatz stieg in den Monaten Januar bis März um 1 Prozent auf 758,7 Millionen Franken. Der segmentbereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) kletterte um 9,6 Prozent auf 278,2 Millionen Franken, wie der zweitgrösste Schweizer Telekomanbieter am Mittwoch in einem...

