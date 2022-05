Ramallah, Palästina (ots/PRNewswire) -Die Arab Palestinian Investment Company (APIC) (https://apic.ps/) hat am Montag, dem 9. Mai 2022, in Ramallah, Palästina, ihre außerordentliche und ordentliche Generalversammlung abgehalten. An der Versammlung, die vom APIC-Vorsitzenden und CEO Tarek Aggad (https://apic.ps/2021/09/08/mr-tarek-omar-aggad-chairman-and-chief-executive-officer/) geleitet wurde, nahmen Mitglieder des APIC-Board of Directors, Vertreter des Ministeriums für nationale Wirtschaft, des Büros für die Kontrolle von Unternehmen, der palästinensischen Kapitalmarktbehörde und der palästinensischen Börse, der externe Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, seine Rechtsberater und viele seiner Aktionäre teil.In ihrer Sitzung ratifizierte die Generalversammlung die Ausschüttung von 17,14% des eingezahlten Kapitals der APIC in Höhe von aktuell 105 Mio. USD an die zum 8. Mai 2022 eingetragenen Aktionäre: circa 10,476% als Bardividende in Höhe von 11 Mio. USD und circa 6,666% in Form von Bonusaktien im Wert von 7 Mio. USD. Nach der Ausgabe der Bonusaktien wird demnach das eingezahlte Kapital von APIC 112 Mio. USD betragen.Außerdem wurden die 13 Mitglieder des neuen Board of Directors für die nächsten vier Jahre gewählt - Geschäftsfrauen und -männer aus Palästina, Saudi-Arabien, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Ihre Expertise umfasst verschiedene Bereiche wie Investitionen, Governance, Produktion, Handel, Dienstleistungen, Finanzen und Unternehmertum, namentlich Tarek Omar Aggad (https://apic.ps/2021/09/08/mr-tarek-omar-aggad-chairman-and-chief-executive-officer/), Tarek Shakaa, Lana Ghanem (https://jo.linkedin.com/in/lana-ghanem-810b053), Maysa Baransi (https://uk.linkedin.com/in/maysa-s-baransi-860b31b?trk=people-guest_people_search-card&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F), Hashim Shawa (https://www.linkedin.com/in/hashim-shawa-23893212a), Leena Khalil (https://ae.linkedin.com/in/leena-khalil-3a85b612), Olga Aburdene (https://uk.linkedin.com/in/olga-aburdene-b66111), Ahmad Atwan (https://www.linkedin.com/in/ahmad-atwan-0a4719), Nashat Masri (https://www.linkedin.com/checkpoint/challengesV2/AQGrDQEzYHLu0wAAAYCTvz4VQlwQJhrVOpZ9BCE9Y2h8uNro3RzjkebuhgMe7yNEIMyB6XwN89rxxwoaHumJbRUqESabNQHKXg?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F), Mohammad Abukhaizaran (https://ps.linkedin.com/in/mohammed-abukhaizaran-cfa-50a7a2123), Dr. Durgham Maraee, Khalid Kayyali, und Dr. Mazen Hassounah (https://sa.linkedin.com/in/mazen-hassounah-80014353).Informationen zu APICAPIC ist eine ausländische öffentliche Beteiligungsholdinggesellschaft, die an der Palästinensischen Börse notiert ist (PEX: APIC). Über eine Reihe von Tochtergesellschaften hält sie diversifizierte Investitionen in den Bereichen Produktion, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak und in der Türkei: Siniora Food Industries Company (http://www.siniorafood.com/); Unipal General Trading Company (http://www.unipalgt.com/); Palestine Automobile Company (http://www.pac.ps/); Medical Supplies and Services Company (http://www.msspal.com/); National Aluminum and Profiles Company (NAPCO (http://www.napco.ps/)); Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company (http://www.sky.ps/); Arab Leasing Company und Arab Palestinian Storage und Cooling Company. Insgesamt 2600 Mitarbeiter sind bei den neun Tochtergesellschaften angestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.apic.ps.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/640722/APIC_Logo.jpgPressekontakt:Fida Azar,fida@apic.com.jo,+970 (0) 569 400 449Original-Content von: Arab Palestinian Investment Company (APIC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120611/5218833