Die Addiko Gruppe, eine auf Konsumenten und KMU spezialisierte Bank in Zentral- und Südosteuropa (CSEE), hat im 1. Quartal 2022 einen Nettogewinn von 6,5 Mio. Euro gegenüber 5,0 Mio. Euro in der Vorjahresperiode erzielt. "Dies ist das Ergebnis unseres im vergangenen Jahr gestarteten Transformationsprogramms," so Herbert Juranek, CEO der Gruppe. "Aufgrund der Aktivität unserer Kunden bleiben wir trotz größerer Marktvolatilität, die hauptsächlich durch den russisch-ukrainischen Krieg, erhöhten Inflationsdruck und Unterbrechungen der globalen Lieferketten verursacht wird, optimistisch. Wir werden diese Entwicklungen genau beobachten." Die Risikokosten liegen bei -1,2 Mio. Euro (2021: -4,1 Mio. Euro). Das Nettozinsergebnis ging um 2,9 Prozent auf ...

