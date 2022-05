DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Höhere Nahrungsmittelpreise haben im April für einen beschleunigten Anstieg der Verbraucherpreise in China gesorgt. Wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte, stieg der chinesische Verbraucherpreisindex um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem er im März noch um 1,5 Prozent zugelegt hatte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 2,0 Prozent gerechnet.

In den ersten vier Monaten des Jahres stiegen die Verbraucherpreise um 1,4 Prozent.

Die Nahrungsmittelpreise kletterten um 1,9 Prozent, nachdem sie im März um 1,5 Prozent gestiegen waren. Die Non-Food-Preise legten mit einer stabilen Rate von 2,2 Prozent zu.

Im Vergleich zum März stieg der Verbraucherpreisindex um 0,4 Prozent.

Der Erzeugerpreisindex erhöhte sich im April um 8,0 Prozent zum Vorjahr nach einem Anstieg um 8,3 Prozent im März. Die Volkswirte hatten mit einem Plus von 7,8 Prozent gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+8,1% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+8,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,5% gg Vj 14:30 Realeinkommen April 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.013,50 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.448,75 +0,8% Nikkei-225 26.256,99 +0,3% Hang-Seng-Index 20.047,81 +2,1% Kospi 2.600,11 +0,1% Shanghai-Composite 3.093,71 +1,9% S&P/ASX 200 7.052,20 +0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Vielerorts halten sich die Anleger in Erwartung der US-Verbraucherpreise für April zurück, die im späteren Tagesverlauf veröffentlicht werden, wenn der Handel an den asiatischen Börsen längst beendet ist. In China sind Verbraucher- und Erzeugerpreise auf Jahressicht etwas stärker gestiegen als erwartet. Allerdings hat sich die Teuerung gemessen an den Erzeugerpreisen im April auf Monatssicht etwas verlangsamt. Das weckt Hoffnungen, dass die chinesische Notenbank (PBoC) ihre Geldpolitik noch etwas lockern könnte. Marktteilnehmer verweisen daneben auch auf Medienberichte, wonach US-Präsident Joe Biden die Abschaffung von Zöllen auf chinesische Güter prüft, als eine Maßnahme gegen die Inflation. Das stützt die Stimmung an den chinesischen Börsen. Der japanische Aktienmarkt wird derweil etwas gebremst von der Sorge, dass die weltweiten Lieferkettenprobleme die Ertragslage der heimischen Unternehmen schwächen könnten. Gut kommen die Geschäftszahlen von Sony (+2,7%) und Nintendo (+3,7%) an. Für Nippon Steel geht es um 6,5 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen die Rückkehr in die Gewinnzone vermeldet hat. Eine Gewinnwarnung drückt dagegen den Kurs von Sumitomo Metal Mining um 4,3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel am Dienstag hat im Zeichen der Videospielbranche gestanden mit Zahlen von Electronic Arts (EA), Roblox und Unity Software. Bei EA (+4,3%) lag der bereinigte Umsatz ("Bookings") im vierten Geschäftsquartal leicht unter der Konsensschätzung von Analysten. Auch die Bookings-Prognose des Spieleentwicklers für das laufende erste Geschäftsquartal verfehlte die Erwartungen. Anleger konzentrierten sich aber auf die neuen Spiele, die EA bei der Zahlenvorlage ankündigte. Roblox verloren 4,1 Prozent, nachdem der Anbieter von Online-Spielen für das erste Quartal einen höheren Verlust ausgewiesen hatte als von Analysten erwartet. Das Unternehmen, das zu den Nutznießern der Pandemie gehört hatte, verzeichnete zudem einen Rückgang der "Bookings". Unity Software (-29,3%) hatte zwar mit den Zahlen zum ersten Quartal die Erwartungen des Marktes getroffen, doch gab der Entwickler von Software für Videospiele eine enttäuschende Umsatzprognose. Abseits der Spielebranche legte auch das Steuerberatungsunternehmen H&R Block (+5,1%)Zahlen vor, die gut ankamen. Dagegen reagierte die Aktie von Eastman Kodak mit einem Minus von 4,7 Prozent auf die Erstquartalszahlen des Unternehmens. Der Kurs von Pixelworks stieg um 3,6 Prozent, nachdem der Anbieter von Software und Halbleitern zur Video- und Pixel-Bearbeitung über den Verlauf des ersten Quartals berichtet hatte. Als "stark" wurden die Zahlen von Globalfoundries bezeichnet, deren Aktie um 3,5 Prozent stieg.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.160,74 -0,3% -84,96 -11,5% S&P-500 4.001,05 +0,2% 9,81 -16,1% Nasdaq-Comp. 11.737,67 +1,0% 114,42 -25,0% Nasdaq-100 12.345,86 +1,3% 158,14 -24,4% Di. Mo. Umsatz NYSE (Aktien) 1,23 Mrd 1,24 Mrd Gewinner 1.413 407 Verlierer 1.957 3.033 Unverändert 112 92

Etwas fester - Ein Teil der Eröffnungsgewinne ging im Handelsverlauf wieder verloren. Händler sprachen von einer wenig kraftvollen Erholungsbewegung, nachdem unter anderem der S&P-500 in den vergangenen drei Handelstagen insgesamt 7,2 Prozent eingebüßt hatte, gedrückt von Stagflationsängsten. Unter den Einzelaktien standen Pfizer (+1,7%) mit einem Milliarden-Deal im Blick. Der Pharmakonzern kauft Biohaven Pharmaceutical (+68%) für 11,6 Milliarden Dollar. Groupon sackten um 12,5 Prozent ab, nachdem der Gutscheinvermittler im ersten Quartal in die Verlustzone gerutscht war. Mit einem Plus von 6,1 Prozent reagierten Microchip Technology auf die Geschäftszahlen. International Flavors & Fragrances (IFF) reagierten auf Geschäftszahlen und Ausblick mit einem Plus von 5 Prozent. Peloton Interactive stürzten um 8,7 Prozent ab. Die Gesellschaft verschreckte mit sinkenden Umsätzen und steigenden Verlusten.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,61 +0,4 2,60 187,6 5 Jahre 2,91 -3,6 2,95 165,3 7 Jahre 3,00 -3,6 3,03 155,8 10 Jahre 2,99 -4,9 3,04 147,9 30 Jahre 3,12 -3,2 3,16 122,3

Neben dem Dollar profitierten erneut die US-Renten von der übergeordnet zuletzt stark eingetrübten Marktstimmung. Trotz der Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen fielen die Renditen mit anziehenden Anleihekursen. Die Zehnjahresrendite fiel wieder unter die Marke von 3 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0545 +0,1% 1,0531 1,0559 -7,3% EUR/JPY 137,45 +0,1% 137,35 137,60 +5,0% EUR/GBP 0,8548 -0,0% 0,8551 0,8565 +1,7% GBP/USD 1,2336 +0,2% 1,2315 1,2330 -8,8% USD/JPY 130,35 -0,1% 130,44 130,35 +13,2% USD/KRW 1.274,75 -0,2% 1.276,97 1.277,20 +7,2% USD/CNY 6,7281 -0,1% 6,7347 6,7086 +5,9% USD/CNH 6,7443 -0,0% 6,7473 6,7356 +6,1% USD/HKD 7,8497 -0,0% 7,8498 7,8495 +0,7% AUD/USD 0,6957 +0,3% 0,6938 0,6955 -4,2% NZD/USD 0,6305 +0,2% 0,6292 0,6323 -7,6% Bitcoin BTC/USD 31.505,76 +4,2% 30.236,20 31.952,91 -31,9%

Der Dollar legte zu, der Dollarindex gewann 0,3 Prozent. JP Morgan glaubt weiter an die Dollarstärke. Denn der Greenback profitiere neben der geldpolitischen Straffungen in den USA auch von der globalen Konjunkturschwäche. "Die jüngsten Dollaraufschläge sind ein Einpreisen des nachlassenden Wachstums außerhalb der USA (...)", so die Analysten.

Die chinesische Währung wertet am frühen Mittwoch nach den chinesischen Inflationsdaten und den Berichten über einen möglichen Wegfall der US-Zölle zum Dollar leicht auf, nachdem sie zuletzt deutlicher an Wert verloren hatte.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 101,92 99,76 +2,2% 2,16 +38,9% Brent/ICE 104,75 102,46 +2,2% 2,29 +34,3%

Die Erdölpreise zeigten mit den herrschenden Konjunktursorgenweiter Schwäche. Brent und WTI fielen um jeweils über 3 Prozent. Am Vortag waren die Preise mit dem höchsten Tagesverlust seit über fünf Wochen eingeknickt. Vor allem die Konjunkturschwäche in China sorge für Nachfragesorgen, hieß es, aber auch die Straffung der Geldpolitik.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.838,61 1.838,46 +0,0% +0,15 +0,5% Silber (Spot) 21,51 21,27 +1,1% +0,24 -7,8% Platin (Spot) 978,85 968,43 +1,1% +10,43 +0,9% Kupfer-Future 4,17 4,15 +0,3% +0,01 -6,4%

Der Goldpreis gab nach mit der Perspektive höherer Zinsen und gebremst vom weiter festen Dollar um knapp 1 Prozent nach.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

UKRAINE-KRIEG

Der US-Kongress hat am Dienstag den ersten Schritt zur Freigabe eines neuen Hilfspakets von fast 40 Milliarden Dollar (38 Milliarden Euro) für die Ukraine getan. Am Dienstag stimmten die Abgeordneten des Repräsentantenhauses für das Gesetz. Das Paket muss nun noch vom Senat verabschiedet werden, bevor es von Präsident Joe Biden verkündet werden kann.

FED

Nach Einschätzung von Fed-Gouverneur Christopher Waller ist die US-Wirtschaft aktuell stark genug, um Zinserhöhungen zu verkraften, und trotz höherer Kreditkosten weiter zu wachsen.

BAYER

Die Vertreterin der US-Regierung beim Obersten Gerichtshof hat sich nach Angaben des Chemiekonzerns gegen eine Annahme des Rechtsstreits um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup ausgesprochen. Bayer erklärte dazu, der Konzern sei "weiterhin überzeugt, dass es gute rechtliche Argumente" für den Supreme Court gebe, das vorherige Urteil im sogenannten Hardeman-Fall zu "korrigieren". Bayer kündigte an, eine weitere Stellungnahme bei Gericht einzureichen.

APPLE

stellt die Produktion des iPod ein. Er wird noch so lange verfügbar sein wie der Vorrat reicht. Apple verwies auf seine anderen Produkte, über die Musik gehört werden kann.

TOYOTA

hat im vierten Quartal einen Gewinneinbruch von 31 Prozent erlitten. Angesichts steigender Kosten rechnet der japanische Autohersteller auch im neuen Geschäftsjahr mit einem rückläufigen Ergebnis. Für den Zeitraum Januar bis März wies Toyota einen Nettogewinn von 533,8 Milliarden Yen (3,88 Milliarden Euro) aus. Damit wurde der von Factset erhobene Analystenkonsens übertroffen, der bei 469,68 Milliarden Yen lag. Der Umsatz stieg im vierten Quartal zum Vorjahr um 5,5 Prozent auf 8,112 Billionen Yen.

TWITTER

Der Technologie-Milliardär Elon Musk will die Verbannung des früheren US-Präsidenten Donald Trump von Twitter nach der anvisierten Übernahme des Kurzbotschaftendienstes rückgängig machen. "Ich würde das dauerhafte Verbot aufheben", sagte Musk bei einer von der "Financial Times" organisierten Konferenz. Der Rauswurf sei eine "moralisch schlechte" Entscheidung und ein "Fehler" gewesen.

