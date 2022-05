Den Begriff kennen wir sicherlich alle. Er umschreibt den statistischen Handel an einem Dienstag, wenn der Tag zuvor ein Trendtag war. In Bezug auf diese Woche war dies am Montag der Fall. Mit neuen Monatstiefs und einem Schlusskurs am Tagestief hatte der DAX beste Voraussetzungen, den Dienstag eine Gegenbewegung anzutreten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...