Zusammenarbeit von Dawex und MGTS auf Basis der Dawex Data Exchange-Technologie

Neue Data-Exchange-Plattform soll digitale Transformation in der Automobilbranche und darüber hinaus beschleunigen

Datenpool für Business-Entscheider in der Automobilbranche

Dawex, Technologieführer in den Bereichen Datenaustausch, Datenmarktplätze und Data Hubs, präsentiert den neuen Data-Exchange-Marktplatz von MGTS. Ziel der Plattform ist der Austausch nicht personenbezogener Daten aus der Automobilindustrie dies beinhaltet Unternehmen aus den Bereichen Vertrieb, Logistik, Nutzung, Ersatzteilwesen und Instandhaltung sowie Ausstattung sowie des weiter gefassten individuellen Mobilität. Der MGTS Data Marktplatz soll alle Interessengruppen und Beobachter:innen der individuellen Mobilität von heute und morgen zusammenzubringen. Benutzer:innen wird so ermöglicht, den schnellen Wandel der Branche zu verstehen, zu antizipieren und innovativ zu agieren.

Mit 50 Millionen Kunden jährlich und 2.000 Anlaufstellen in 18 Ländern ist Mobivia Marktführer im Bereich Servicearbeiten rund ums Auto in Deutschland am besten bekannt unter der Marke ATU, international aber auch als Midas oder Norauto.

"Dawex hat uns die technologische Lösung für die Monetisierung und Wertschöpfung unserer Daten und der unserer Partner geliefert. Ergebnis ist eine resiliente, leistungsfähige, sichere und benutzerfreundliche Plattform für den Datenaustausch", erklärt Ludovic Codeluppi, International Product Leader bei MGTS.

Der Data Marketplace von MGTS basiert auf der Dawex Data Exchange-Technologie. Diese erleichtert das Sammeln nicht personenbezogener Daten, sowie deren Zentralisierung, Vertrieb, Austausch und Monetarisierung. Dabei behalten die verschiedenen Marktakteure immer selbst die Kontrolle über ihre Daten. Sie entscheiden frei darüber, mit wem sie diese teilen möchten und wie sie genutzt werden dürfen. Die Dawex-Technologie ermöglicht hier ein Umfeld, das Sicherheit und Nachverfolgbarkeit garantiert. Der Datenmarktplatz von MGTS entspricht den europäischen und internationalen Datenschutzbestimmungen und stimmt bereits heute mit den Anforderungen des künftigen Data Act überein.

"In weniger als einem Jahr hat Dawex MGTS mit anderen Unternehmen des erweiterten Ökosystems in Verbindung gebracht, um sie auf der Plattform einzubinden.", führt Ludovic Codeluppi weiter aus. "Der Data-Flow und die Monetarisierung von Daten zwischen diesen Interessensgruppen wird eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle spielen."

Die Dawex-Technologie ermöglicht es MGTS, ein groß angelegtes Datenökosystem in den Bereichen Automobil und Mobilität zu betreiben. Sie bietet den Beteiligten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Nutzererfahrung besser zu verstehen und zu optimieren, Produktivität und Effizienz zu steigern und Innovationen voranzutreiben. Mit MGTS zeigt Dawex seine Technologie-Führerschaft auf und demonstriert die Bedeutung seiner soliden Referenzarchitektur noch deutlicher.

"Der Datenaustausch ist zu einem Schlüsselelement für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und die wirtschaftliche Souveränität geworden", ergänzt Fabrice Tocco, CO-CEO von Dawex. "Die Organisation des Data-Flows und die Monetarisierung von Daten innerhalb des eigenen Ökosystems ist ein Muss für alle Händler. Dies gilt für die Automobilbranche genauso wie für alle anderen Branchen."

Über Dawex

In einer Wirtschaftswelt, in der Daten zu einem potenziell unbegrenzten Produkt mit Eigenwert geworden sind und damit auch eine neue Einkommensquelle, ermöglicht es die Dawex-Technologie Organisationen, neue Ökosysteme rund um Plattformen für den Datenaustausch zu erstellen. Diese erfüllen die gesetzlichen Vorgaben sowie die höchsten Anforderungen in den Bereichen Nachverfolgbarkeit und Sicherheit. Dawex ist der Technologieführer für Plattformen zum Datenaustausch, Datenmarktplätze und Data Hubs zur Koordination von Sourcing, Vertrieb und Informationsaustausch. Dawex wurde vom Weltwirtschaftsforum 2020 zum "Technology Pioneer" ernannt und ist aktives Mitglied der Gaia-X-Initiative. Das französische Unternehmen wurde 2015 gegründet und ist inzwischen in Europa, Asien, den Vereinigten Staaten und im Nahen Osten tätig.

