Heute stehen die Verbraucherpreisdaten aus den USA im Zentrum der Aufmerksamkeit, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Die Anleihemärkte nehmen bereits einen Höhepunkt des Inflationsgeschehens vorweg, der Zinsanstieg bei zehnjährigen US-Staatsanleihen wurde zu Wochenbeginn gestoppt. Daten, die von den Konsensschätzungen abweichen, könnten am Aktienmarkt zu hoher Volatilität in beide Richtungen sorgen. In der Kernrate wird ein Anstieg um sechs Prozent, inklusive Energie und Nahrungsmittel über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...