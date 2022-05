Heute Morgen las ich in einer Studie von PwC, dass bis zum Jahr 2026 jede zweite neu platzierte Anleihe ein Green Bond sein wird. Passend dazu präsentierte die Wiener Börse beim heutigen Jahres-Pressegespräch (auf dem Foto siehst du die wie es dort aussieht) das neue "Vienna ESG Segment" für Anleihen. Mit dem Relaunch will sie künftig eine Plattform anbieten, die sich an alle international etablierten ...

