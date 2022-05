Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Eurozone verzeichnete im ersten Quartal einen leichten Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 0,2 Prozent zum Vorquartal, nach einem Plus von 0,3 Prozent Ende 2021, so die Analysten von Postbank Research.Trotz des Russland-Ukraine-Krieges habe sich der Einkaufsmanagerindex im Mai verbessert. Der aggregierte Index sei von 54,9 auf 55,8 Punkte gestiegen und stehe damit auf einem Sieben-Monats-Hoch. Die Verbesserung habe aber allein aus einem Anstieg des Subindex für den Dienstleistungssektor resultiert, während die Stimmung in der Industrie weiter nachgegeben habe. ...

