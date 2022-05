Frankfurt/Main - Der DAX ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.580 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über Vortagesschluss.



Die größten Gewinne gibt es aktuell bei den Aktien von Delivery Hero, der Münchener Rück und der Allianz. Einige Werte lassen aber auch nach, darunter Bayer, Eon und Brenntag. Vor allem die Bayer-Papiere rangieren tief im Minus - Hintergrund ist ein erneuter Rückschlag im Glyphosat-Streit. Mit Spannung werden die Anleger am Nachmittag in die Vereinigten Staaten blicken: Dort sollen um 14:30 Uhr deutscher Zeit neue Inflationsdaten veröffentlicht werden.



Einige Marktbeobachter erwarten eine leichte Abschwächung der Teuerungsrate. Dies dürfte die geldpolitische Strategie der Fed beeinflussen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0549 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9480 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 104,80 US-Dollar. Das waren 2,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

