Budapest, Ungarn und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Neue Partnerschaft erhöht die Nachhaltigkeit und verknüpft das beliebte Metaverse mit der realen Welt des Reisens und der LogistikNext Earth (https://nextearth.io/), das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Einhorn-Metaverse, gab heute eine Partnerschaft mit Iomob, (http://iomob.net/) dem bahnbrechenden Blockchain-Unternehmen, das ein dezentrales Protokoll für das weltweit erste Mobilitätsmarktplatz-Netzwerk und Token entwickelt, bekannt. Die Partnerschaft läuft über Limitless (https://limitlessholding.com/), dem Metaverse-Integrator und der ersten Full-Stack-Lösung für etablierte Marken und Start-ups, und wird Iomob und Next Earth nahtlos verbinden.Die strategische Allianz, zu der auch Vueling Airlines gehört, wird bei der Entwicklung von Tools und Diensten zusammenarbeiten, die es den "Next Earthians" ermöglichen, über das Metaverse und die Iomob-Begleitapplikation Reisen auf der realen Erde zu planen, Kohlenstoffemissionen zu verfolgen und "kohlenstoffpositive" Transporte zu buchen."Next Earth und Iomob passen einfach perfekt zusammen", sagt Gabor Retfalvi, CEO von Next Earth. "Die Entwicklung von Methoden zur Visualisierung und zum Erleben von nachhaltigem Reisen innerhalb von Next Earth steht im Einklang mit der natürlichen Evolution, die unserer Umwelt zugrunde liegt, und ist ein wunderbarer nächster Schritt für unser Unternehmen."Die Partnerschaft von Next Earth mit Iomob und Vueling Airlines - der ersten Fluggesellschaft, die Buchungen über das Metaverse ermöglicht - vereint mehrere einzigartige Einheiten, die das Potenzial haben, die ökologischen Herausforderungen maßgeblich zu beeinflussen. Iomob ist ein Transportunternehmen, das seinen Nutzern hilft, Fahrten von A nach B zu planen und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gibt, zahlreiche Dienstleistungen wie Taxis, Motorroller und mehr zu buchen. Vueling Airlines wird in Next Earth echte Flugbuchungen ermöglichen, die über QR-Codes und eine dazugehörige mobile App zugänglich sind."Wir arbeiten mit Next Earth zusammen, um die Transportinfrastruktur zu schaffen, die eine aufregendere und zielgerichtetere Art und Weise ermöglicht, den Planeten zu bereisen", sagte Boyd Cohen, CEO von Iomob. "Fluggesellschaften entwickeln aktiv Strategien, um im Metaverse präsent zu sein, daher ist die Ausweitung unserer Beziehung mit Vueling Airlines zur Erweiterung ihrer Web3-Buchungen eine fantastische Initiative für alle Beteiligten."Next Earth wird mit seiner einzigartigen 1-zu-1-Nachbildung der Erde zum Zentrum der metaversalen industriellen Revolution. Iomob hat inzwischen Investitionen von True Global Ventures, A100x und Creas angekündigt. Mit Vueling Airlines macht dieses neue Unternehmen die intermodale Mobilität zugänglicher, indem es 7.000 Taxiflotten, Mikromobilität in mehr als 270 Städten, Tausende von Parkplätzen und mehr als 480 öffentliche Verkehrsmittel nutzt."Die Visualisierung realer Reisen und die Verwendung einer Metaverse-Schnittstelle, um die umweltfreundlichste Reise auszuwählen und zu buchen, hat es noch nie gegeben", sagte Jesus Monzo, Distribution Strategy and Alliances Manager von Vueling.fruzsina.lederer@codecluster.ioKontakt:Fruzsina Lederer+36309141467fruzsina.lederer@codecluster.ioOriginal-Content von: Next Earth, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162375/5218905