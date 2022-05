Mit großer Spannung haben die Anleger den Q2-Zahlen des weltgrößten Reiseveranstalters TUI entgegengefiebert. Und sie wurden nicht enttäuscht. Sowohl die Umsätze als auch die Verluste fielen besser aus als gedacht. Und auf operativer Ebene sollen im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende September 2022) wieder schwarze Zahlen in den Büchern stehen.Konkret: In den Monaten Januar, Februar und März hat TUI Umsätze in Höhe von 2,1 Milliarden Euro erzielt und damit die Markterwartungen übertroffen. Die von ...

