Von Sabela Ojea

BARCELONA (Dow Jones)--Die Koninklijke Ahold Delhaize NV hat im ersten Quartal den Nettoumsatz gesteigert. Gestützt wurde das Ergebnis durch eine robuste Nachfrage.

Der Nettoumsatz stieg auf Basis konstanter Wechselkurse um 3,6 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro. Der vergleichbare Umsatz ohne das Tankstellengeschäft erhöhte sich in den USA um 3,3 Prozent, während er in Europa um 3,1 Prozent rückläufig war. Der Online-Netto-Konsumerumsatz gab bei konstanten Wechselkursen um 1,0 Prozent nach. Der operative Gewinn lag wenig verändert bei 818 Millionen Euro bei einem Gewinn je Aktie von 0,54 Euro.

"Insgesamt waren die Ergebnisse des ersten Quartals besser als unsere Erwartungen, trotz des makroökonomischen Drucks durch den Krieg in der Ukraine", so CEO Frans Muller. Im zweiten Quartal dürften sich viele der Trends aus dem ersten Quartal fortsetzen, ergänzte er. "Daher gehen wir davon aus, dass der zugrunde liegende Gewinn je Aktie in etwa auf dem Niveau des Jahres 2021 liegen wird, und dass unsere übrigen Prognosen für das Gesamtjahr unverändert bleiben."

