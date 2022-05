Siemens Energy mit Quartalsverlust & HSBC Tradathlon am 12.05.2022

Werbung



Der Elektro- und Energietechnikhersteller mit Sitz in München präsentierte am Mittwochmorgen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal des Jahres 2022. Während der Umsatz im Vorjahresvergleich um 2 Prozent auf nun etwa 6,6 Milliarden Euro sank, lag der Quartalsgewinn mit einem Verlust von 252 Millionen Euro ebenfalls in der roten Zone. Insbesondere die operativen Probleme bei der spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa belasteten das Quartalsergebnis von Siemens Energy. Nach mehreren Gewinnwarnungen im Laufe der vergangenen Monate rechnet der Münchener Konzern nun für das Gesamtjahr mit einem Verlust in Höhe von 560 Millionen Euro. Während die Kraftwerksparte sich solide entwickelt liegt der Fokus der Beobachter auf der Windkrafttochter Gamesa.





