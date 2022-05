Heidelberg/Karlsruhe (ots) -Wie schaffe ich es, einem fachfremden Publikum komplexe Forschung verständlich zu erklären? Wie komme ich überhaupt mit Menschen jenseits meiner Fach-Community ins Gespräch? Das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) unterstützt Forschende seit zehn Jahren darin, sichere Wege in die Praxis der Kommunikation über Wissenschaft zu finden. Am 11. Mai 2012 gründeten die Klaus Tschira Stiftung (KTS) und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) das NaWik als gemeinnützige GmbH. Mit Sitz am KIT in Karlsruhe, betreibt es ein bundesweites Weiterbildungsangebot, von dem bis heute mehr als 6000 Forschende profitierten.Der Gründungsgedanke des NaWik ist heute aktueller denn je: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Lage versetzen, in gelingende Dialoge mit der Gesellschaft zu treten. Dafür bietet das NaWik hochkarätige, äußerst praxisnahe Weiterbildungen an. Egal ob mündlich, schriftlich oder per Social Media: Forschende lernen, ihre Methoden und Ergebnisse dialogorientiert zu kommunizieren. 33 Dozentinnen und Dozenten bieten in 11 verschiedenen Seminartypen NaWik-Lehre aus einem Guss an - virtuell oder in Präsenz.Das NaWik zeichnet zudem aus, dass es eigene Aktivitäten und andere Organisationen durch wissenschaftliche Begleitforschung evaluiert und sich damit für hohe Qualitätsstandards in der Wissenschaftskommunikation einsetzt. Mit einem eigenen Forschungsteam leistet es außerdem einen Beitrag zur science of science communication in Deutschland. Ihre große Erfahrung bringen die NaWik-Mitarbeitenden außerdem in der Redaktion des Online-Portals wissenschaftskommunikation.de ein.Vor zwei Jahren rief das NaWik (https://www.nawik.de/) die WissKon (https://www.nawik-wisskon.de/die-konferenz/wisskon22/) - die Konferenz für kommunizierende Forschende - ins Leben, die aktuell noch durch eine eigene Plattform, das WissKon-Netzwerk, für den ganzjährigen Austausch unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erweitert wird. In diesem Jahr wird außerdem das erste Kursangebot des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten E-Learning-Projekts ausgerollt, mit dem die Wissenschaftskommunikation in Deutschland weiter gestärkt wird."Zehn Jahre nach seiner Gründung ist das NaWik die Instanz in Deutschland für Weiterbildung in Wissenschaftskommunikation", sagt Carsten Könneker, Geschäftsführer der Klaus Tschira Stiftung und Gründungsdirektor des NaWik. "Es erfüllt mich mit großer Freude zu sehen, dass die Saat, die wir mit Weitblick gelegt haben, so gut aufgegangen ist.""Um Herausforderungen wie den Klimawandel, die Energiewende oder die Digitalisierung zu meistern, ist der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft essenziell", sagt Holger Hanselka, Präsident des KIT. "Das NaWik unterstützt Forschende nun seit über zehn Jahren sehr erfolgreich dabei, sich intensiv mit Bürgerinnen und Bürgern über deren Ideen, Erwartungen und Befürchtungen zu den drängenden Fragen unserer Zeit auszutauschen."EinladungWir laden Medienschaffende zur Jubiläumsfeier am Freitag, 20. Mai 2022, ab 18:00 Uhr in das Südwerk in Karlsruhe ein. An diesem Abend wird nicht nur auf ein erfolgreiches Jahrzehnt zurückgeblickt, sondern auch die Zukunft der Wissenschaftskommunikation besprochen. Auf dem Podium zum Thema "Wissenschaftskommunikation im Wandel - den Wandel kommunizieren" diskutieren:Bettina Stark-Watzinger - Bundesministerin für Bildung und ForschungDr. Mai Thi Nguyen-Kim - Moderatorin, JournalistinBeatrice Lugger - Geschäftsführerin NaWikDr. Mirjam Jenny - Entscheidungsforscherin Universität ErfurtBitte melden Sie sich per Mail an: nawik@nawik.de. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.Die Klaus Tschira Stiftung (KTS) fördert Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik und möchte zur Wertschätzung dieser Fächer beitragen. Sie wurde 1995 von dem Physiker und SAP-Mitgründer Klaus Tschira (1940-2015) mit privaten Mitteln ins Leben gerufen. Ihre drei Förderschwerpunkte sind: Bildung, Forschung und Wissenschaftskommunikation. Das bundesweite Engagement beginnt im Kindergarten und setzt sich in Schulen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen fort. Die Stiftung setzt sich für den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ein. Weitere Informationen unter: www.klaus-tschira-stiftung.deAls "Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft" schafft und vermittelt das KIT Wissen für Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den globalen Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität und Information zu leisten. Dazu arbeiten rund 9 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer breiten disziplinären Basis in Natur-, Ingenieur-, Wirtschafts- sowie Geistes- und Sozialwissenschaften zusammen. Seine 22 300 Studierenden bereitet das KIT durch ein forschungsorientiertes universitäres Studium auf verantwortungsvolle Aufgaben in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft vor. Die Innovationstätigkeit am KIT schlägt die Brücke zwischen Erkenntnis und Anwendung zum gesellschaftlichen Nutzen, wirtschaftlichen Wohlstand und Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. 