Das weltweite Blutbad an den Märkten zwang auch die Edelmetalle in die Knie. Die signifikante Kreuzunterstützung im Bereich 21,13 dürfte aktuell jedoch für Unterstützung und entsprechende Nachfrage auf der Käuferseite bieten. Potenzielles Kursziel auf der Oberseite liegt im Bereich 22,00-22,20 USD. Ein bestätigter Bruch der 22.20 USD macht den Weg frei bis 22.70 USD. Der Terminmarkt zeigt eine stark überverkaufte Tendenz. Auch der zyklische Index ist bereits im Kaufbereich, was die These für einen ...

