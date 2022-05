TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind zwei Europäer wegen angeblicher Unruhestiftung verhaftet worden. Das gab der iranische Geheimdienst am Mittwoch laut Nachrichtenagentur Isna bekannt. Die Nationalität wurde nicht genannt. Das Ziel der Beiden sei "Unruhe zu stiften und Chaos zu schüren, um so für gesellschaftliche Unordnung zu sorgen", erklärte demnach der Geheimdienst. Details wurden in der Presseerklärung nicht erwähnt./str/fmb/DP/zb