Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Versicherer setzen sich nach Angaben ihres Branchenverbandes nachdrücklich für eine frühzeitige Verlängerung der Staatsgarantie für Terrorrisiken ein. "Die Bundesregierung muss spätestens bis September Klarheit für die Wirtschaft beim Thema Terrorrisiken schaffen und die Staatsgarantien verlängern", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen. "Die deutsche Wirtschaft braucht Planungssicherheit, wenn im Herbst Unternehmen ihre Versicherungsverträge für 2023 neu verhandeln."

Im Jahr 2019 sei die Entscheidung zur Verlängerung der Staatsgarantie erst Mitte November getroffen worden. Dies habe die Märkte seinerzeit erheblich verunsichert. In Deutschland können sich Unternehmen den Angaben zufolge beim Spezialversicherer Extremus gegen Terrorrisiken absichern. Gemäß der aktuellen Garantievereinbarung stocke der Staat die Gesamtkapazität des Spezialversicherers mithilfe einer Garantie von 6,48 Milliarden auf insgesamt 9 Milliarden auf. Diese Zusage aus dem Jahr 2019 werde allerdings Ende 2022 auslaufen.

"Der Weg einer öffentlich-privaten Partnerschaft bei der Versicherung des Systemrisikos Terror hat sich nicht nur in Deutschland bewährt", meinte Asmussen. Dessen unbenommen habe sich die Risikolandschaft aber in den vergangenen Jahren verändert. Die Gefahren seien globaler geworden und teils in den Cyberraum gewechselt. Dieser Entwicklung müsse sich auch das öffentliche-private Partnerschaftsmodell stellen.

