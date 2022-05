In einem vergleichsweise freundlichen Handel musste die Aktie von Porsche gestern Verluste von knapp drei Prozent hinnehmen, womit das Papier am unteren Ende des DAX landete. So recht nachvollziehen kann längst nicht jeder, dass es mit den Kursen derart steil bergab ging. Verantwortlich gemacht werden kann dafür auch keine Ausschüttung von Dividenden.Jene steht bei Porsche (DE000PAH0038) erst am 18. Mai, also in einer Woche an. Dass so kurz vor einem solchen Termin die Verkäufer verstärkt aktiv werden, ist tatsächlich einigermaßen ...

