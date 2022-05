Inflationsdaten aus den USA am frühen Nachmittag. Der US500 steigt am Mittwoch und testet nach der gestrigen Stabilisierung die Marke von 4.000 Punkten. Die Stimmung verbesserte sich während der asiatischen Sitzung, da die Corona-Fälle in China zurückgingen. Doch die Anleger warten jetzt gespannt auf den US-Inflationsbericht für April, der eine Verlangsamung von 8,4 auf 8,1% aufzeigen dürfte. Auch wenn die Inflationsrate noch für einige ...

