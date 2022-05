NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ohne Berücksichtigung von Einmaleffekten habe der niederländische Handelskonzern beim Umsatz und beim operativen Ergebnis die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die leichte Erhöhung der Gewinnprognose hänge wohl mit dem stärkeren Dollar zusammen. Derweil hätten die Niederländer anerkannt, dass die aktuell schwierigen Marktbedingungen für den für das zweite Halbjahr geplanten Börsengang der Online-Vertriebsplattform Bol.com weiterhin nicht förderlich seien./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 02:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 02:32 / ET



ISIN: NL0011794037

