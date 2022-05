Nel Aktie fehlen nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge. Natürlich am liebsten für "grössere Elektrolyseure" aus dem Pool der 22 GW potentieller Aufträge. Und heute Morgen gab es die Quartalszahlen - nachdem am Montag Plug Power und Ballard Power enttäuscht hatten - ein "kursgefährliches" Unterfangen in hoch-nervösen Börsenzeiten, wo die Aktie der Norweger sowieso unter Druck steht. Und es sah zuerst ziemlich übel aus: Vor Börseneröffnung wurden die durchwachsenen Quartalsergebnisse veröffentlicht und der Markt schien im freien Fall - um 09:30 handelte Nel schon bei 1,12 EUR - und ...

