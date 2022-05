Hanau - Im hessischen Hanau sind am Mittwoch offenbar zwei Kinder getötet worden. Behördenangaben zufolge war am Morgen zunächst vor einem Hochhaus in der Innenstadt ein schwer verletzter Junge gefunden worden, der wenig später in Offenbach in einem Krankenhaus verstarb.



Auf einem Balkon im neunten Stock des Hauses wurde zudem die Leiche eines Mädchens gefunden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt es. Bei den Getöteten soll es sich um Geschwister im Alter von elf und sieben Jahren handeln, die auch in der betroffenen Wohnung gewohnt haben. Erste Hinweise deuteten auf einen "familiären Hintergrund" der Tat hin, teilte die Staatsanwaltschaft mit.



Nach einem Tatverdächtigen werde aktuell gefahndet.

