Krypto-Investor:innen müssen aktuell sehr stark sein. Der BTC-Kurs ist am Dienstag kurz unter die Marke von 30.000 US-Dollar gerutscht. Analysen zufolge haben 40 Prozent der Bitcoin-Halter:innen ein - unrealisiertes - Minus auf dem Konto. Der Bitcoin hat sich in den vergangenen Monaten nicht als der sichere Hafen in unruhiger weltpolitischer See erwiesen, als der die größte Kryptowährung eigentlich angetreten war. Vielmehr scheint der Bitcoin sich bei dem seit November anhaltenden Abwärtskurs stark am Technologieindex Nasdaq zu orientieren. Zahlreiche Krypto-Investor:innen müssen bei einem Blick in ihre Wallet derzeit sehr stark ...

