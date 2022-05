DJ Großes Stühlerücken bei Stellantis - Huettl wird Opel-Chef

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobilkonzern Stellantis besetzt mehrere Schüsselpositionen im Management mit Wirkung zum 1. Juni um und befördert Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz zum Chief Operating Officer der Region Erweitertes Europa. Zu seinem Nachfolger an der Spitze der Tochter Opel bestellte der Konzern Florian Huettl, der zudem auch die Verantwortung für die britische Marke Vauxhall übernehmen wird. Huettl kam im März vergangenen Jahres zu Stellantis und hat zurzeit die Position des Opel-Vertriebs- und Marketingchefs für die Region erweitertes Europa inne.

Hochgeschurtz tritt seinerseits die Nachfolge von Maxime Picat an, der zum Chief Purchasing and Supply Chain Officer ernannt wird und in dieser Position auf Michelle Wen folgt. Die Einkaufsmanagerin werde sich persönlichen Projekten widmen, hieß es.

Der bisherige Vauxhall-Chef, Paul Willcox, wird im Juni die Verantwortung für den britischen Markt von Alison Jones übernehmen. Jones wird künftig auf globaler Ebene die Position Senior Vice President of Circular Economy einnehmen und an Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer von Stellantis, berichten.

Die Ernennungen erfolgen im Zuge des im März angekündigten Strategieplans "Dare Forward 2030". "Die täglichen Herausforderungen und der anhaltende tiefgreifende Wandel der Automobilindustrie erfordern in unserem Unternehmen organisatorische Agilität und Talent am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt", sagte Stellantis- CEO Carlos Tavares laut der Mitteilung.

