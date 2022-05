Der Branchenführer aus München erhöht die Rückstellungssumme für Rechtsstreitigkeiten mit Großinvestoren in den USA auf 5,6 Mrd. Euro. Das teilte die Allianz am Dienstagabend nach Börsenschluss mit. Dabei geht es um die risikoreichen Hedgefonds-Produkte der Allianz-Tochter AGI. Die Allianz bildet weitere Rückstellungen für die Rechtsstreitigkeiten ihres Tochterunternehmens Allianz Global Investors (AGI) mit Anlegern in den USA. Der Münchner Versicherer hat hierfür nun 1,9 Mrd. Euro vor Steuern an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...