Der Wirtschaftswissenschaftler Dennis Gartman spricht von einem "letzten Tag mit starkem Verkaufsdruck", der das Ende des Bärenmarktes einläuten wird. Aber wie wahrscheinlich ist das? Wir haben uns umgehört.Dennis Gartman, Wirtschaftswissenschaftler und Investor seit den 70er Jahren, sagte am Montag gegenüber Bloomberg, dass sich US-Aktien in einem Bärenmarkt befinden und dort so lange bleiben werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...