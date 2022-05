München (ots) -LG Energy Solution, ein globaler Hersteller fortschrittlicher Lithium-Ionen-Akkus, verkündete am Mittwoch die Einführung zweier neuer ESS Produkte auf Europas größter und internationalster Fachmesse für Batterie- und Energiespeichersysteme. Die ees Europe findet vom 11. bis 13. Mai auf dem Messegelände in München statt und zeigt erstklassige elektrische Energiespeichersysteme aus aller Welt. Das Motto von LG Energy Solution für dieses Event lautet: "The next level of flexibility ("das nächste Level von Flexibilität")", welches perfekt zur innovativen Linie von Batterieprodukten passt, zu der auch der RESU FLEX für Haushalte und die neue containerbasierte ESS Lösung, ein komplettes, netzbasiertes ESS System, gehören.Die RESU FLEX ist eine hochflexible Heimbatterie, die in bis zu 36 Systemkonfigurationen kombiniert werden kann und den Kunden so größere Freiheit bietet. Das bequeme modulare Konzept ist ideal für Hausbesitzer, denn es ist unendlich erweiterbar: Nutzer können nach Belieben Batteriemodule hinzufügen oder entfernen, je nach individuellem Energieverbrauch ihrer Haushalte. Das luxuriöse Design des Produkts, welches entweder für die Wandmontage oder als Standmodell erhältlich ist, harmonisiert mit dem Interieur des jeweiligen Heims. Die RESU FLEX bietet ebenfalls verbesserte Sicherheitseigenschaften, einschließlich einer Smartphone-App, welche dem Nutzer das Überprüfen des Batteriestatus in Echtzeit ermöglicht.Die neue containterbasierte ESS Lösung wird komplett fertig montiert in einem Container geliefert. Mehr als ein einfaches Batterie-Racksystem dient es auch als Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsystem, komplett mit elektrischen Komponenten und einem Feuerlöschsystem. Durch die Lieferung des Produkts in vormontiertem Zustand hat LG Energy Solution den Installationsprozess vereinfacht und so die Beschaffungs- und Aufstellungskosten signifikant reduziert. Der Messestand des Unternehmens auf der ees zeigt auch andere netzbasierte Hochleistungs-ESS-Produkte, einschließlich einem Hochspannungsrack (1.400 V) und dem Transportable Rack 1300, einem vorgefertigten Racksystem, welches für die Bedingungen im Innenbereich optimiert ist.Zudem können die Besucher am LG Energy Solution Messestand Nr. 410 in Halle B1 mehr über eines der Pilotprojekte des Unternehmens erfahren: Die "Reuse ESS Ladestation", entstand aus einer Initiative, aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance, bei der alte elektrische Fahrzeugbatterien an einer EV Ladestation genutzt werden können.Auf der Messe konkurrieren die Prototypen von LG Energy Solution mit denen anderer Weltmarkführer im Bereich der fortgeschrittenen Batterie- und Energiespeichertechnologie um Aufmerksamkeit. Das diesjährige Highlight ist ein LFP Batterieprototyp - eine herausragende Ergänzung des bereits starken Portfolio des Unternehmens, welches sich zuvor mit NCM-Batterien einen Namen machen konnte."Auf der Grundlage unserer Fähigkeiten in der Systemintegration und unserer Erfolgsgeschichte bei der Kreation innovativer, neuer Produkte, wird LG Energy Solution unseren Kunden exzellente Produkte und Lösungen bieten", sagte Seungse Chang, Senior Vice President der ESS Batterieabteilung von LG Energy Solution.Über LG Energy SolutionLG Energy Solution (KRX: 373220) ist ein weltweit führender Anbieter von fortgeschrittenen Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge (EV), Mobilitäts- und IT-Anwendungen sowie Energiespeichersysteme (ESS). Mit 30 Jahren Erfahrung in fortschrittlicher Batterietechnologie setzt das Unternehmen sein schnelles Wachstum in Richtung der Verwirklichung eines nachhaltigen Lebens fort. Mit seinem robusten globalen Netzwerk, das sich über die USA, Europa, Asien und Australien erstreckt, engagiert sich LG Energy Solution mehr denn je für die Entwicklung innovativer Technologien, die die Energie der Zukunft einen Schritt näher bringen. Unter seiner ESG-Vision "We CHARGE towards a better future" setzt LG Energy Solution alles daran, der Umwelt Priorität einzuräumen, soziale Verantwortung zu übernehmen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.lgensol.com.Über RESU HaushaltsbatterienDie Residential Energy Storage Units (RESUs) von LG Energy Solution sind bekannt für ihre Kompaktheit, ihre einfache Installation und ihre hochmoderne Technologie. Es gibt eine Vielzahl von Modellen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.Pressekontakt:MedienkontaktAlex Kim - Zeno Group Koreaalex.kim@zenogroup.com+82-10-3745-7321Hyunju Byun - Zeno Group KoreaHyunju.byun@zenogroup.com+82-10-3763-1088Original-Content von: LG Energy Solution Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163073/5219358