Chinas Zero-Covid-Politik zieht die Lieferketten in Mitleidenschaft. Daher muss das Tesla-Werk in Shangai ein weiteres Mal die Produktion aussetzen. Tesla stoppt die Produktion in der Gigafactory Shanghai. Der Grund liegt dieses Mal in fehlenden Teilen. Das berichteten zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Weltweit fehlen Zulieferungen aus China, da die Regierung über mehrere Gebiete einen Lockdown wegen steigender Corona-Infektionen verhängt hat. Das Land verfolgt eine Zero-Covid-Politik, durch die vergleichsweise kleine ...

