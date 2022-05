D1-Chart EURUSD tritt in dieser Woche auf der Stelle und wird immer noch in der Handelsspanne vom Freitag (Inside Bar) gehandelt. Nach dem gestrigen Rückschlag (Bearish-Engulfing in Trendrichtung) werden heute die Verluste wieder ausgeglichen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation 5 H1-Chart Auffallend ist, dass das Paar seit gestern keine wichtigen Widerstände oder Unterstützungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...