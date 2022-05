Die grosso tec AG, ein Unternehmen von Erhard F. Grossnigg und S&T-CEO Hannes Niederhauser, hat in den vergangenen Wochen immer wieder S&T-Aktienkäufe gemeldet und nun die 4 Prozent-Beteiligungsmarke überschritten, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Konkret hält die Gesellschaft per 9. Mai 4,1 Prozent an S&T.

Den vollständigen Artikel lesen ...